Prefeito de Belém desobriga uso de máscaras em locais fechados

O prefeito de Belém Edmilson Rodrigues anunciou, por meio do Twitter, que o uso de máscaras em locais fechados não é mais obrigatório. A declaração foi feita na noite desta segunda-feira (23), no perfil pessoal do gestor municipal.

Segundo o anúncio, a exceção fica por conta de pessoas com "sintomas gripais, com comorbidades, imunossuprimidas, grávidas, idosos a partir de 70 anos e nos transportes" públicos.

"Diante do cenário epidemiológico de Belém, o DEVS/SESMA está recomendando, a partir de hoje, a desobrigação do uso de máscaras em locais fechados, exceto para pessoas com sintomas gripais, com comorbidades, imunossuprimidas, grávidas, idosos a partir de 70 anos e nos transportes. De mais de 30 mil casos de covid-19 registrados em janeiro deste ano, passamos para 47 no último mês de maio. Esses dados confirmam a vitoriosa estratégia de combate à doença em Belém".