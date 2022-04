Covid-19: Prefeitura de Monte Alegre dispensa uso de máscaras em locais abertos

A Prefeitura de Monte Alegre, no oeste do Pará, publicou decreto dispensando a obrigatoriedade do uso de máscaras faciais em locais abertos. O documento foi publicado, nesta quarta-feira (13), no Diário dos Municípios Paraenses (FAMEP).

Mas, para o acesso a locais fechados, permanece obrigatório o uso de máscara facial, tais como estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, bem órgãos públicos municipais, federais e estaduais, assim como nos demais locais, ambientes e veículos de uso público restrito ou controlado pelo poder público, diretamente ou por concessão, sem prejuízo das medidas de isolamento social expedidas pelas autoridades sanitárias.

O decreto foi assinado pelo vice-prefeito Leonardo Albarado. Ele havia assumido interinamente a prefeitura até a quarta-feira, uma vez que o prefeito Matheus Almeida estava em Belém cumprindo agenda com represententes de órgãos do governo estadual. As informações são da redação do POP/ Monte Alegre.