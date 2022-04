ENQUETE: Você se sente seguro em ficar sem máscara contra a covid-19?

Mais um órgão público se manifestou favorável à interrupção do uso das máscaras de proteção contra a covid-19. Nesta sexta-feira (8), foi a vez de a Defensoria Pública recomendar a Prefeitura de Belém para a liberação, dias depois do Governo do Pará também seguir pelo mesmo caminho. A Prefeitura de Belém, por sua vez, ainda não respondeu sobre a recomendação da Defensoria, mas já tinha decidido por manter as máscaras logo após a ação do Estado.

VEJA MAIS

Diante disso, O Liberal quer saber a sua opinião. Vote abaixo: