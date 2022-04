Marabá decreta o fim do uso de máscara em qualquer ambiente

O prefeito de Marabá, Tião Miranda, assinou o decreto de nº 296, nesta segunda-feira (4), determinando o fim do uso de máscara como medida preventiva à covid-19, no município, dos sudeste estadual. As informações são do site Correio de Carajás.

O texto do decreto afirma que a decisão foi tomada com base no Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus, do município, que aponta redução no número de mortes, de casos confirmados da covid-19, e, ainda, a diminuição da taxa de ocupação de leitos públicos de UTIs e de enfermarias.

Em Marabá, o uso de máscara tornou-se obrigatório, no ano de 2020, no auge da pandemia do coronavírus. No dia 15 de março deste ano de 2022, o prefeito Tião Miranda aboliu o uso do dispositivo facial em locais abertos, também em decisão tomada com base no 'Comitê'.

Dados da covid-19 no município

Nesta segunda-feira, a Secretaria Municipal de Saúde informou o cenário epidemiológico no município, com 24.139 casos confirmados. Desse total, 23.598 pacientes estão recuperados. A taxa de letalidade registrada, segundo a secretaria, é de 2,2%; 7 casos estão em análise, 4.591 descartados e 2 casos estão em isolamento domiciliar.

Em relação à ocupação hospitalar, segundo a secretaria de Saúde, seis pessoas estão em leitos de enfermaria exclusivos para o tratamento da covid-19 e sete em UTIs de covid.

Ainda, segundo o boletim epidemiológico, 531 óbitos foram registrados, em Marabá, desde o início da pandemia. Nesta terça-feira (5), Marabá completará 109 anos de fundação.

Municípios que deram adeus a máscara em locais abertos

Desde que o governo estadual flexibilizou as medidas contra a covid-19, em 29 de março passado, estas prefeituras municipais dispensaram o uso de máscaras em locais abertos: Ananindeua; Benevides; Castanhal; Marituba; Óbidos; Redenção; Santa Bárbara do Pará; Santarém; e Tucuruí (a partir do dia 1º de abril).