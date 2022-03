Saiba quem deve usar máscara mesmo com o fim da obrigatoriedade

O uso de máscaras não é mais obrigatório em espaços ao ar livre em 10 municípios paraenses, além de outras localidades brasileiras. Mas, a decisão de não exigir mais das pessoas o uso do item de segurança sanitária contra a covid-19, não tem sido vista com “bons olhos” por especialistas da área da saúde. Isso porque, o não uso da máscara pode colocar grupos de risco mais expostos ao vírus. Saiba quem deve continuar utilizando a máscara mesmo com o fim da obrigatoriedade:

Quem deve continuar usando a máscara da covid-19?

Idosos

Apesar da maioria dos idosos estarem com a cobertura vacinal em dia, estes sofrem com o que os médicos chamam de imunossenescência, ou seja, o envelhecimento do sistema imunológico. Desta forma, devem continuar usando máscaras ao sair de casa. Familiares que convivem com certa frequência com idosos também devem continuar utilizando o item de proteção.

Não vacinados

O grupo de não vacinados - pessoas que não receberam as duas doses ou estão sem a dose de reforço - estão mais vulneráveis à contaminação. Então, devem continuar usando a máscara para evitar de passar a doença, caso sejam infectados.

Crianças

As crianças, entre a idade de 5 a 11 anos, ainda são consideradas um grupo bastante vulnerável ao coronavírus por não terem uma cobertura vacinal completa. Por isso, os pequenos devem continuar usando máscaras ao irem para a escola, nos transportes públicos, em parques, entre outros lugares fechados.

Pessoas com comorbidades

Desde o início da pandemia, as pessoas com “comorbidades graves” são consideradas grupos de risco e mais vulneráveis à contaminação do vírus. Então, estes devem permanecer usando máscaras para prevenir a infecção. Veja quais são doenças consideradas como comorbidades:

Doenças cardiovasculares;

Insuficiência cardíaca;

Cor-pulmonale (alteração no ventrículo direito) e hipertensão pulmonar;

Cardiopatia hipertensiva;

Síndromes coronarianas;

Valvopatias;

Miocardiopatias e Pericardiopatias;

Doença da aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas;

Arritmias cardíacas;

Cardiopatias congênitas no adulto;

Pessoas com próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados;

Diabetes mellitus;

Pneumopatias crônicas graves;

Hipertensão arterial resistente (HAR);

Hipertensão arterial - estágio 3;

Hipertensão arterial - estágios 1 e 2 com lesão e órgão-alvo e/ou;

Doença cerebrovascular;

Doença renal crônica;

Anemia falciforme e talassemia maior (hemoglobinopatias graves);

Obesidade mórbida;

Cirrose hepática.

Pessoas imunossuprimidas

As pessoas que possuem baixa imunidade (imunossuprimidas), por questão de tratamento atual ou consequência de um antigo, devem continuar usando máscaras para não fragilizar mais ainda o sistema imunológico. Quem convive com esses pacientes também deve ter o mesmo cuidando ao não retirar a máscara em locais abertos e fechados.

Saiba quem faz parte do grupo dos imunossuprimidos:

Pessoas transplantadas de órgão sólido ou de medula óssea;

Pessoas com HIV e CD4 <350 células/mm3;

Pessoas com doenças reumáticas imunomediadas sistêmicas em atividade e em uso de dose de prednisona ou equivalente > 10 mg/dia ou recebendo pulsoterapia com corticóide e/ou ciclofosfamida;

Pessoas em uso de imunossupressores ou com imunodeficiências primárias;

Pessoas com neoplasias hematológicas, como leucemias, linfomas e síndromes mielodisplásicas;

Pacientes oncológicos que realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos seis meses.

Profissionais que trabalham com atendimento público

Médicos, enfermeiros, fisioterapautas, nutricionistas, cobradores de ônibus, caixas de supermercados e atendentes, ou vendedores, por exemplo, devem continuar usando máscaras para proteção individual e coletiva.

(*Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)