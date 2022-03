Veja quais estados já desobrigaram o uso de máscara total e parcialmente

Vários estados do país e o Distrito Federal já declararam que não é mais obrigatório o uso de máscaras parcial ou totalmente. Após o Rio de Janeiro retirar a obrigatoriedade do uso da proteção em ambientes abertos e fechados, muitos estados passaram a discutir sobre o assunto e a fazer a liberação. Em alguns locais a decisão está tramitando na justiça e a definição irá depender do número de casos de covid-19 registrados nas localidades. Confira quais Confira quais os estados desobrigaram o uso de máscara total e parcialmente:

Quais estados e cidades não obrigam a usar máscaras nas ruas parcialmente?

Vários estados do país já liberaram a população da obrigação de usarem máscaras nas ruas ou em ambientes abertos, mas de forma parcial. Dessa maneira, o uso da proteção em locais fechados continua vigente. São eles:

Distrito Federal

São Paulo

Mato Grosso do Sul

Maranhão

Belo Horizonte

Boa Vista

Manaus

Campo Grande

Amapá

Quais estados e cidades desobrigaram o uso de máscaras nas ruas totalmente?

Rio de Janeiro

Minas Gerais - Deixou a cargo de cada cidade escolher se retira a obrigatoriedade ou não

As demais cidades e estados que não foram citados continuam com a obrigatoriedade de máscaras em locais abertos e fechados.