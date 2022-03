Prefeitura de Belo Horizonte aprova fim do uso de máscaras em espaços abertos

Nesta quinta-feira (03/03) a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) irá decretar o fim da obrigatoriedade do uso de máscara em locais abertos na cidade. A orientação para dispensar o uso do equipamento de proteção foi dada pelo comitê de enfrentamento à pandemia da instituição. Mas destaca que em locais fechados, a fiscalização também deve aumentar.

"No Mineirão, por exemplo, o uso de máscara ainda é obrigatório, mesmo que a gente veja que torcedores não a utilizam. Nos ônibus, também continua obrigatório", declara o infectologista Unaí Tupinambás, membro do comitê.

A discussão sobre o tema foi levantada após outras cidades do país já estarem avaliando a possibilidade da liberação das máscaras. No Distrito Federal, as máscaras não serão mais obrigatórias em locais abertos a partir de segunda-feira (7) e o Rio de Janeiro também decidirá sobre o tema na próxima semana. Além destes, o Estado de Santa Catarina já não obriga que crianças de 6 a 12 anos utilizem o item de segurança em sala de aula.

Mesmo que a ocupação de leitos esteja baixa em BH, a mortalidade e letalidade da doença ainda permanece em crescimento. Dessa maneira, não há a possibilidade do decreto se estender para locais fechados e a fiscalização também será maior. Como a medida ainda não foi formalizada, o uso das máscaras continua sendo obrigatório na cidade.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão do editor Web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)