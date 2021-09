Funcionário de posto de gasolina é assassinado após pedir para cliente usar máscara

Um funcionário de um posto de gasolina foi assassinado por um cliente que se recusou a usar máscara de proteção contra a Covid-19 dentro do estabelecimento. O crime aconteceu no último sábado, na Alemanha e causou muita indignação no país. As informações são do G1.

O homem, de 49 anos, acusado pelo assassinato é natural da região de Idar-Oberstein, no oeste do país. Ele declarou à polícia que não respeita as medidas sanitárias impostas para combater a pandemia no país, pois elas violam os seus direitos.

O funcionário do posto era estudante e tinha 20 anos. Ele se recusou a atender o homem que desejava comprar cerveja porque ele não estava usando máscara de proteção. O suspeito saiu irritado e retornou uma hora e meia depois, com máscara, mas tirou para provocar uma reação no jovem. O caixa solicitou novamente que o homem colocasse a máscara, no entanto, ele sacou um revólver do bolso e atirou, matando o jovem na hora, de acordo com as informações da polícia.

O acusado compareceu na delegacia no dia seguinte e declarou à polícia que se sentiu ‘encurralado’ pelas medidas restritivas do país porque ele considera ser uma “crescente violação dos seus direitos” e que não viu “outra saída” a não ser cometer o crime, afirmou o promotor Kai Fuhrmann.

As autoridades encontraram a arma usada no crime, assim como outras armas de fogo e munições no apartamento do acusado.

Desde sábado, moradores da região colocam flores e velas no posto de gasolina.