Após 3 dias sem energia elétrica, moradores de Almeirim relatam prejuízos

Moradores do município de Almeirim relatam prejuízos sofridos durante o apagão de três dias. O blackout foi ocasionado pela queda de uma torre na última sexta-feira (27). O fornecimento de energia elétrica foi normalizado somente na segunda-feira (30).

A comerciante Gilmara Fonseca, lamentou o prejuízo que teve no açougue onde trabalha pela falta de energia “Perdemos muita carne fresca, não esperávamos passar três dias sem energia. Após um grande prejuízo, nós conseguimos alugar um gerador, gastando R$ 200,00 de gasolina por dia para o funcionamento”, detalhou.

VEJA MAIS

A comerciante conta ainda que teve muita carne que não foi possível preservar para a venda. Segundo ela, o prejuízo foi em torno de R$ 4.200.

Várias empresas passaram pelo mesmo problema que Gilmara, como as padarias que precisaram jogar as massas, sorveterias que perderam todo o produto e restaurantes que não tiveram como armazenar os estoques sem gelo.

Francileth Gomes Lisboa, dona de restaurante, falou dos prejuízos pela falta de energia elétrica no município. “Foram dias difíceis, principalmente, para quem trabalha com comida. No caso do meu restaurante, como dependemos só dele como renda, três dias sem poder vender, me causou prejuízo”, contou.

Francileth relatou que a falta de gelo acarretou a perda de carnes, polpas, peixes, frutas e outros itens que acabaram por estragar. “Espero que todos que tiveram algum prejuízo se ergam de forma rápida. É triste ver os investimentos que fazemos para o nosso empreendimento se perdendo por irresponsabilidade de uma empresa que promete energia de qualidade e na realidade não é nada disso que acontece. Espero que não aconteça essa situação novamente”, lamentou.

A Técnica em enfermagem, Mayra Pinheiro de Andrade, relata que na manhã desta terça-feira (31) houve falta de energia em alguns bairros, mas que o fornecimento já foi normalizado. Durante o período em que Almerim ficou sem energia, ela conta que alguns produtos alimentícios sofreram alterações nos preços.

“Algumas pessoas venderam coisas mais baratas, tipo frango e outras mais caras como água, vela e extensão”, detalhou.

A Equatorial informou que continua apurando a causa do tombamento da torre de transmissão.