Apagão em Almeirim: Equatorial finaliza reparos na torre de transmissão após três dias

Em nota, a Equatorial Pará informou que por volta das 05h da manhã desta segunda-feira, 30, as equipes conseguiram finalizar os reparos na torre e na linha de transmissão que atendem o município de Almeirim, no oeste paraense.

Ainda de acordo com a nota, as equipes da distribuidora estão no local e continuam trabalhando, sem medir esforços e recursos, para normalizar o fornecimento de energia no menor tempo possível. No entanto, ainda não há previsão para a normalização da eletricidade no município.

A Equatorial Pará afirmou que continua com as medidas para diminuir o impacto da falta de energia e “algumas ações foram realizadas para reforçar e restabelecer os serviços essenciais, como aluguel de geradores para fortalecer o atendimento do hospital municipal e a recomposição do fornecimento de água no município”, concluiu a nota.