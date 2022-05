Prefeita de Almeirim pede reforço do policiamento devido ao apagão

Diante do apagão de energia elétrica que castiga há mais de dois dias a população de Almeirim, no Baixo Amazonas, a prefeita do município, Maria Lucidalva de Carvalho (MDB), foi para as redes sociais comunicar à população que pediu ao Governo do Estado o reforço do policiamento no município. Ela também informou ter conseguido a cessão de dois carros-pipa com empresas privadas para levar água aos moradores, já que o abastecimento da cidade foi paralisado em decorrência da falta de luz.

Acompanhada do secretário municipal especial de Governo, Wallace de Carvalho Junior, a prefeita disse que tem mantido contato direto com o governador Helder Barbalho, com o comandante geral da Polícia Militar, Dilson Júnior, e com o secretário de Segurança Pública, Wallame Machado, para viabilizar o reforço no policiamento da cidade durante o apagão.

Ainda segundo ela e o secretário municipal, três viaturas foram enviadas de Santarém e mais um efetivo de policiais, cujo número não foi informado. A reportagem tenta contato com os órgãos de segurança pública para mais informações.

A prefeita disse que, desde o primeiro momento do apagão, procurou a concessionária de distribuição de energia, Equatorial Pará, cobrando a solução do problema. “Estamos enfrentando os problemas, estendendo a mão a nossa população que não pode ficar à mercê sem o nosso apoio. Estamos incansáveis aqui em Monte Dourado (município vizinho), saindo agora há pouco para Almeirim, já com estrutura do Governo do Estado descendo avião com reforço, embarcando viaturas, em Santarém, hoje (sábado, 28, á noite)”, descreveu ela.

“Todo mundo voltado a restabelecer no menor tempo possível a energia para Almeirim” e que a administração municipal está levando pequenos geradores para restabelecer o abastecimento de água para a população”.

A Equatorial informou que está providenciando um gerador de energia para a delegacia. A reportagem está tentando saber com a Polícia Civil quais os problemas enfrentados durante o apagão em Almeirim, mas ainda não obteve resposta.