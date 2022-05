Por conta de "apagão", hospital de atendimento a casos de Covid-19 em Almeirim é fechado

O blackout provocado pela queda de uma torre de transmissão de energia elétrica em Almeirim na última sexta-feira (27/05) interrompeu várias atividades e prejudicou outras consideradas essenciais, como o fornecimento de água e o funcionamento de unidades de saúde. Uma delas, o hospital direcionado para o atendimento exclusivo de casos de covid-19 na região, teve que fechar as portas por falta de gerador, e os pacientes que estavam internados foram transferidos para o Hospital Municipal. Porém, neste domingo (29), segundo informações repassadas por moradores da cidade, o gerador que alimentava o Hospital Municipal também parou, deixando funcionários e pacientes no calor.

Em nota, a Equatorial Pará, concessionária de energia que abastece o município, informa que mobilizou embarcações e até um helicóptero para levar todo o material necessário para a manutenção da torre de transmissão. Mas a operação de logística para o transporte dos equipamentos até o local do incidente requer cuidado e tempo.

Ainda como parte do esforço para reforçar e restabelecer os serviços essenciais, a Equatorial também está arcando com o aluguel de geradores para assegurar o atendimento do Hospital Municipal e o restabelecimento do fornecimento de água no município.