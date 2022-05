População de Almeirim faz filas para comprar gelo e carregar celulares

Há dois dias sem luz, moradores de Almeirim, no Baixo Amazonas, enfrentam uma série de dificuldades: suspensão do abastecimento de água, falha no serviço de telefonia celular e comércios funcionando somente durante o dia. O apagão na cidade teve início às 11h53 da última sexta-feira (27/05), devido à queda de uma torre de transmissão de energia elétrica. Moradores fazem fila para comprar gelo a fim de conservar os alimentos e também há filas para carregar celulares em postos de combustíveis e na agência do Banco do Brasil.

VEJA TAMBÉM

“Em alguns lugares o carro-pipa está passando, ouvi falar, mas não no nosso bairro”, contou o aposentado Djalma Batista Oliveira, 67 anos, morador do bairro Nova Vida. Ele e outros moradores próximos contam com a solidariedade de um vizinho, que distribui água do poço artesiano captada por um gerador próprio. “Tem muita gente aí que não tem nada, está em situação difícil”.

Na orla de Almeirim, pessoas se aglomeram na porta de um estabelecimento para comprar gelo. (Reprodução das redes sociais)

“A situação aqui não é boa. Sem a luz faltou água, o povo formou longas filas atrás de gelo, e logo também acabou o gelo. Veio mais gelo de Porto de Moz e acabou de novo, dizem que vai chegar mais”, relata. “Ontem (sábado, 28), deu sinal de uma operadora de telefonia e, hoje, já está oscilando. As pessoas estão se concentrando nos postos de gasolina e na agência do Banco do Brasil para carregar celular. Tem longas filas para carregar os telefones."

Djalma detalha que faltou energia na cidade inteira. De imediato, as aulas foram suspensas nas escolas. “Ficou tudo parado, nada funcionando. Os comércios só abrem de dia, mas à noite fecham”. Além disso, ele informa que o hospital exclusivo para o atendimento de casos de covid-19 foi desativado e os pacientes que lá estavam foram transferidos para o hospital municipal.

"Tá faltando água, algumas coisas estragando, operadoras sem sinais em alguns momentos", confirma o operador de telecomunicações Adalberto Faruk Sarraff, que está em Santarém, mas tem familiares em Almeirim. A empresa que ele trabalha está fornecendo pontos de energia e internet de graça para a população.

População improvisa com extensões para abastecer vários celulares na agência bancária. (Reprodução redes sociais)

A Equatorial Pará, concessionária de energia elétrica, divulgou neste domingo (29) que está trabalhando para a solução do problema, mas ainda não tem previsão de quando o serviço será restabelecido.

A empresa disse que alugou geradores de energia para garantir o atendimento no hospital municipal e a retomada da captação de água para o abastecimento da cidade. No entanto, conforme o relato acima, a distribuição de água ainda não foi restabelecida.