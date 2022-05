Sem luz e água, Almeirim espera geradores para manter hospitais e até delegacia

Após a queda de uma torre de transmissão que leva energia elétrica ao município na última sexta (27/05), Almeirim segue neste domingo (29/05) com o fornecimento de energia elétrica interrompido e aguarda apoio para retomar várias outras atividades essenciais prejudicadas, como o fornecimento de água, o funcionamento do hospital do município e até da delegacia. O comércio está funcionando parcialmente, com estabelecimentos abrindo apenas de dia, segundo moradores. Escolas suspenderam as aulas. Dificuldades de acesso à telefonia também foram relatados.

VEJA TAMBÉM

Queda de linha de transmissão

Segundo a Equatorial Pará, a interrupção de energia iniciou às 11h53 da sexta-feira (27) e somente à noite foi localizada a torre de transmissão que caiu - em área de difícil acesso, entre Jurupari e a sede do município de Almeirm, na região do Baixo Amazonas.

Local onde ocorreu acidente é de difícil acesso, diz a Equatorial (via redes sociais)

"Algumas ações foram realizadas para reforçar e restabelecer os serviços essenciais, como aluguel de geradores para fortalecer o atendimento do hospital municipal e a recomposição do fornecimento de água no município. A empresa ainda busca no mercado novos geradores para normalizar o serviço da delegacia", disse a empresa Equatorial Pará em nota publicada neste domingo, onde atualiza as medidas tomadas.

Ainda na sexta, o governador do Pará, Helder Barbalho pediu agilidade nas providências tomadas para a normalização do fornecimento de energia em Almeirim.

A Equatorial diz ainda que mais de 40 técnicos continuam trabalhando nas ações "para normalizar, no menor tempo possível, o fornecimento de energia do município de Almeirim".

Segundo a concessionária, embarcações e helicóptero teriam sido mobilizados para levar todo o material necessário para a manutenção da torre de transmissão. "Por serem equipamentos de grande porte e a logística desafiadora, o transporte desse material necessitou de cuidado e tempo para chegar ao local do incidente", disse a empresa.

Em seu comunicado, a Equatorial Pará disse também que "lamenta os transtornos" e informou que as causas da queda da torre "estão sendo apuradas e ainda não há como informar uma previsão para reestabelecer o fornecimento de energia do município".