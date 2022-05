Apagão em Almerim: Santarém envia reforço policial para o município

O comando da Polícia Militar de Santarém, oeste do Pará, enviou no sábado (28) duas viaturas com 13 polícias para Almeirim. A intenção é reforçar a segurança no município que enfrenta o terceiro dia sem o fornecimento de energia elétrica, que ocorreu após a queda de uma torre de transmissão do serviço.

De acordo com o comandante do CPR-I, coronel Aldemar Maués, a equipe saiu do município de Santarém, no Sábado (29)e chegou no domingo (30) em Almeirim. “A princípio a equipe deve ficar sete dias no município”, informou o comandante.