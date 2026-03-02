Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Cachorro se esconde durante ataque a Teerã, no Irã

O animal aparece recolhido em um canto, em meio a sirenes e destroços

Lívia Ximenes
fonte

O animal tentou se esconder durante os ataques (Reprodução / Redes sociais)

Um cachorro foi visto se escondendo durante ataque a Teerã, no Irã, e viralizou nas redes sociais. Imagens gravadas mostram o animal recolhido em um canto, com destroços ao redor, enquanto sirenes de guerra ressoam no local. O país foi atacado no último sábado (28) pelos Estados Unidos (EUA) e, desde então, vem sofrendo com bombardeios da nação norte-americana e de Israel.

VEJA MAIS

image Mulher descobre câncer de mama agressivo após atitude inusitada de seu cachorro; saiba a história
Além dela, o labrador também já ajudou a descobrir o câncer de cólon de seu marido, Ben Byrn

image Cachorro é resgatado com patas queimadas após incêndio na Pedreira, em Belém
Três casas foram destruídas e uma parcialmente afetada pelas chamas na manhã desta sexta-feira (27)

image Cachorro é encontrado amarrado em árvore após deslizamento em MG
Imagem exibida ao vivo na TV mostra animal em área de Juiz de Fora atingida por temporal que já deixou 53 mortos na Zona da Mata

A ação coordenada ocorreu por vias marítima e aérea. Em resposta, o Irã lançou mísseis contra Israel e atacou bases militares dos EUA no Catar, Bahrein, Kuwait, Jordânia e Emirados Árabes. Até o momento, há mais de 550 mortos no país.

Saiba mais sobre o conflito EUA-Israel X Irã

image Aéreas do Golfo retomam alguns voos mesmo com caos provocado por ataques EUA-Israel ao Irã

[[(standard.Article) Haddad: escala do conflito no Irã vai determinar muita coisa, mas economia brasileira está bem]]

image Espanha recusa uso de bases do país pelos EUA para ataques ao Irã

image Celso Amorim sobre conflito no Oriente Médio: Essa guerra não vai ser um passeio

image Saiba o que é o Estreito de Ormuz, rota crucial para transporte global de petróleo
Neste domingo, 1º, o Ministério dos Assuntos Estrangeiros da Rússia alertou para as consequências do fechamento do Estreito de Ormuz

image Irã fecha Estreito de Ormuz e ameaça incendiar qualquer navio que tentar passar
O Estreito de Ormuz, entre a Península Arábica e o Irã, é uma artéria vital para o comércio mundial, principalmente para o transporte de petróleo

image Implementaremos programa para mitigar alta de preços de energia por ações no Irã, diz Rubio
O secretário disse que os Estados Unidos irão atingir alvos no Irã até que seus objetivos sejam alcançados

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Irã

ataque ao Irã

Estados Unidos

israel

cachorro
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Espanha recusa uso de bases do país pelos EUA para ataques ao Irã

02.03.26 20h44

Celso Amorim sobre conflito no Oriente Médio: Essa guerra não vai ser um passeio

02.03.26 20h07

ASTRONOMIA

Lua de Sangue vai ser visível no Brasil? Confira se há chance de assistir ao fenômeno

Nesta terça-feira (3), um eclipse lunar total deixa o satélite terrestre com tom vermelho-alaranjado

02.03.26 19h44

conflito

Saiba o que é o Estreito de Ormuz, rota crucial para transporte global de petróleo

Neste domingo, 1º, o Ministério dos Assuntos Estrangeiros da Rússia alertou para as consequências do fechamento do Estreito de Ormuz

02.03.26 19h38

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Hotel onde cantora Simone Mendes estava hospedada em Dubai é atingido por míssel iraniano

Simone chegou há dois dias de Dubai e agradeceu a Deus por ter saído antes do conflito

28.02.26 18h03

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

ALAGAMENTO

VÍDEO: pítons gigantes surgem em ruas alagadas após temporal

Após três dias de chuvas intensas, moradores registram cobras de até 5 metros nadando em áreas inundadas na Indonésia

26.02.26 9h56

conflito

Autoridade israelense diz à agência que corpo de Khamenei foi encontrado; Irã nega morte

Imagens de satélite mostraram uma coluna de fumaça preta e danos extensos no complexo de Khamenei

28.02.26 17h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda