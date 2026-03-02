Cachorro se esconde durante ataque a Teerã, no Irã
O animal aparece recolhido em um canto, em meio a sirenes e destroços
Um cachorro foi visto se escondendo durante ataque a Teerã, no Irã, e viralizou nas redes sociais. Imagens gravadas mostram o animal recolhido em um canto, com destroços ao redor, enquanto sirenes de guerra ressoam no local. O país foi atacado no último sábado (28) pelos Estados Unidos (EUA) e, desde então, vem sofrendo com bombardeios da nação norte-americana e de Israel.
A ação coordenada ocorreu por vias marítima e aérea. Em resposta, o Irã lançou mísseis contra Israel e atacou bases militares dos EUA no Catar, Bahrein, Kuwait, Jordânia e Emirados Árabes. Até o momento, há mais de 550 mortos no país.
Saiba mais sobre o conflito EUA-Israel X Irã
