VÍDEO: Estação das Docas vira palco de festa para torcedores de Flamengo e Botafogo antes da final

O clima da Supercopa do Brasil tomou conta de Belém neste sábado (1º). Em diversos pontos da capital paraense, torcedores de Botafogo e Flamengo celebraram a proximidade da grande final com festa e demonstrações de apoio às equipes.

VEJA MAIS

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, a jornalista esportiva da ESPN, Roberta Barroso, registrou a movimentação na Estação das Docas, onde alvinegros e rubro-negros se reuniram em clima de comemoração e expectativas para a decisão.

Neste domingo (2), Botafogo e Flamengo entram em campo para definir o campeão da Supercopa do Brasil. A partida será realizada às 16h, no Estádio Mangueirão, reunindo os vencedores do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil na disputa pelo título.