Supercopa: Marlon Freitas elogia recepção da torcida em Belém e espera grande festa na final

O Botafogo realizou, na tarde deste sábado (1º), seu único treino antes da final da Supercopa do Brasil, que acontece no domingo (2), às 16h, contra o Flamengo, no Estádio Mangueirão, em Belém. Após a atividade no CT do Paysandu, o líder e capitão do time, Marlon Freitas, conversou com a Botafogo TV sobre a preparação e a expectativa para a decisão.

Segundo Marlon, o grupo chega confiante para a final após um bom período de preparação e recuperação. “A gente fez uma grande preparação, conseguimos recuperar bem do último jogo. Uma vitória que dá confiança para essa final. A gente sabe que é outro adversário, outro jogo, uma final. O detalhe faz muita diferença. Estamos preparados. Tenho certeza de que vamos fazer um grande jogo e alcançar o nosso objetivo", afirmou.

O volante também comentou sobre a recepção da torcida botafoguense em Belém, que marcou presença no hotel onde a equipe está hospedada. “O público de Belém fez uma grande festa com a nossa chegada no hotel. Acredito que amanhã também vão fazer uma grande festa. Eu conto com o apoio de todo torcedor, vamos nos empenhar e nos dedicar. Sabemos a importância desse jogo, que é muito importante para o clube, para continuarmos fazendo história”, destacou.