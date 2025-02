Sob chuva, Botafogo treina no CT do Paysandu antes da Supercopa; assista

O Botafogo realizou na tarde deste sábado (1º) seu único treino em Belém antes da final da Supercopa do Brasil contra o Flamengo. A atividade ocorreu no centro de treinamento Raul Aguilera, do Paysandu Sport Clube, em Águas Lindas, sob chuva e com portões fechados para a imprensa.

A equipe alvinegra desembarcou na capital paraense na sexta-feira (31) e recebeu apoio da torcida local antes do deslocamento para o CT, em um trajeto de 45 minutos. Antes do treino, o elenco fez uma preparação no hotel, e iniciou em campo com o aquecimento ‘bobinho’.

O técnico Carlos Leiria comandou os ajustes finais para a decisão contra o Flamengo, que acontece neste domingo (2), às 16h, no Estádio Mangueirão. A Botafogo TV exibiu 15 minutos da atividade, mostrando Igor Jesus em campo, além da presença dos jogadores da base Serafim, Caíque e Lobato, dos times sub-20 e sub-23. Há possibilidade de uma escalação mesclada para a partida.

Leo Coelho, diretor de coordenação de futebol, destacou a recepção calorosa da torcida desde a saída do Rio de Janeiro até a chegada em Belém. “Sentimos o apoio da torcida, que tem nos abraçado no hotel e nos trajetos. Esse incentivo é fundamental para buscarmos o nosso objetivo, que é o título”, disse em entrevista à Botafogo TV.

