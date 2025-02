Supercopa: em coletiva, Everton Cebolinha, diz que 'povo paraense é muito acolhedor'

Na manhã deste sábado (1º), o Flamengo realizou um treinamento no estádio Baenão, em Belém, sem a presença da imprensa. A movimentação visa a final da Supercopa do Brasil 2025, que será realizada contra o Botafogo neste domingo (02), no estádio Mangueirão.

Após o treino comandado por Filipe Luís, o atacante Everton Cebolinha conversou em coletiva sobre o clássico carioca. O jogador retorna ao elenco do clube após ficar seis meses fora tratando uma grave lesão no tendão do tornozelo esquerdo.

“É um clima muito bom, o grupo está bem, confiante. Ansiedade tem obviamente, por se tratar da disputa do primeiro título, por ser um clássico. Eu particularmente estou muito ansioso, já que é o meu segundo jogo da temporada”, disse Cebolinha.

VEJA MAIS

O atacante foi questionado pela presença da torcida. Desde que o Flamengo desembarcou em Belém, os torcedores vêm acompanhando o clube e lotando todos os locais que eles estão, seja no aeroporto, na frente do hotel ou o Baenão.

“É muito legal e importante, a gente se sente feliz. O povo paraense é muito acolhedor, isso nos traz muita motivação, principalmente no treino, isso é bom para a gente dar esse presente pra torcida do Flamengo e paraense”, falou.

Cebolinha disse também em todos os lugares que o time rubro-negro passa, os jogadores são bem recebidos: “Por se tratar de flamengo, a gente vê tantas loucuras de torcedores, e aqui não tem sido diferente. A gente fica muito feliz, porque a gente tem essa noção da representatividade que a gente tem e do tamanho da nação”.

A última vez que o time carioca esteve em Belém foi em janeiro de 2024. Na ocasião, o Flamengo disputava a 5ª rodada do Campeonato Carioca, contra o Sampaio Corrêa, e venceu de 2 a 0, com gols de Gabigol e Bruno Henrique.