Supercopa: Saiba como foram os treinos de Flamengo e Botafogo em Belém

A cidade de Belém segue no clima da Supercopa do Brasil, e os treinos de Flamengo e Botafogo movimentaram a capital paraense neste sábado (1º), véspera da decisão. As duas equipes realizaram suas últimas atividades antes da final, que ocorreu neste domingo (2), às 16h, no Estádio Mangueirão.

Pela manhã, o Flamengo treinou no estádio Baenão, do Clube do Remo, sob céu nublado. O elenco saiu cedo do hotel, localizado na Avenida Nazaré, e seguiu para a atividade sem a presença da imprensa. O treino, comandado por Filipe Luís, faz parte dos preparativos para a final contra o Botafogo. Após a movimentação, o atacante Everton Cebolinha concedeu entrevista coletiva e falou sobre a expectativa para o confronto.

“É um clima muito bom, o grupo está bem, confiante. Ansiedade tem, obviamente, por se tratar da disputa do primeiro título e por ser um clássico. Eu particularmente estou muito ansioso, já que é o meu segundo jogo da temporada”, declarou o jogador, que volta ao elenco após seis meses afastado devido a uma lesão no tendão do tornozelo esquerdo.

Cebolinha também destacou a recepção calorosa dos torcedores do Flamengo em Belém. “Por se tratar do Flamengo, a gente vê tantas loucuras de torcedores, e aqui não tem sido diferente. A gente fica muito feliz, porque temos essa noção da representatividade que o clube tem e do tamanho da nação”, afirmou.

No período da tarde, sob chuva, o Botafogo realizou seu único treino em Belém antes da decisão. A atividade ocorreu no centro de treinamento Raul Aguilera, do Paysandu Sport Clube, em Águas Lindas, com portões fechados. A equipe chegou à cidade na sexta-feira (31) e recebeu apoio da torcida no trajeto até o CT. Antes do treinamento, o elenco fez uma preparação no hotel e iniciou os trabalhos em campo com o aquecimento ‘bobinho’.

A Botafogo TV exibiu 15 minutos da movimentação, mostrando o meio-campista Igor Jesus e os jogadores da base Serafim, Caíque e Lobato, dos times sub-20 e sub-23. Há possibilidade de uma escalação mesclada para a partida.

Após o treino, o capitão Marlon Freitas falou sobre a preparação e a expectativa para a final. “A gente fez uma grande preparação, conseguimos recuperar bem do último jogo. Uma vitória que dá confiança para essa final. A gente sabe que é outro adversário, outro jogo, uma final. O detalhe faz muita diferença. Estamos preparados. Tenho certeza de que vamos fazer um grande jogo e alcançar o nosso objetivo”, declarou.