VÍDEO: Flamengo compartilha registros de Belém e chegada ao Baenão antes da decisão da Supercopa

O Flamengo utilizou seu perfil no Instagram, na manhã deste sábado (1º), para mostrar detalhes de Belém e o deslocamento dos jogadores rumo ao treino no Estádio Baenão, do Clube do Remo. No vídeo publicado, o clube exibiu o trajeto desde a saída do hotel até o local da atividade.

Assista:

Entre as imagens divulgadas, cartões postais da capital paraense, como a Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré e o Mercado de São Brás, foram destacados. O conteúdo também mostrou o Baenão, onde os jogadores realizaram os preparativos para a final, além do momento de recepção dos torcedores aos atletas.

A equipe segue a preparação para a decisão da Supercopa do Brasil, que acontece neste domingo (2). Flamengo e Botafogo disputam o título a partir das 16h, no Estádio Mangueirão. O confronto reúne o campeão do Campeonato Brasileiro e o vencedor da Copa do Brasil.