Thiago Neves no Remo? Torcedores citam o jogador em publicação do Leão Azul nas redes sociais

Após suspensão do Parazão, o Remo já sabe o dia, horário e local em que vai estrear no Campeonato Paraense 2023. O Leão Azul irá encarar o Independente de Tucuruí, no domingo (5), no Baenão, às 17h no Baenão, que recebeu uma “postagem” do clube nas redes sociais, falando sobre o “inverno amazônico”, onde o estádio azulino aparece “nevando”. A publicação gerou comentários de torcedores citando o meia Thiago Neves, ex-Flamengo-RJ, Fluminense-RJ, Cruzeiro-MG, Grêmio-RS e Sport-PE.

Publicação do Remo

Na postagem do Remo, o Leão Azul colocou a seguinte legenda: “O inverno amazônico chegou aqui pelo Banpará Baenão”, além de um emotion de “neve”. Os torcedores comentaram a publicação, um deles já desejou “boas-vindas” ao jogador Thiago Neves, de 37 anos.

“Seja bem-vindo, Thiago Neves” – João Pina

“Thiago Neves era o segredo guardado a sete chaves” – João Rodrigues

“Thiago Neves no Remo? Entenda o caso” – Fabio Gaia

“Thiago Neves” – Leandro Silva

“Se a gente não ganhar da ‘mucura’, pelo amor de Deus, né” – Luan de Jesus

Só treinando

Thiago Neves atualmente está sem jogar desde a temporada 2021, quando atuou em 21 partidas com a camisa do Sport-PE. Ele atuou por vários clubes no Brasil, além de ter jogado no Vegalta Sendai, do Japão, no Hamburger SV, da Alemanha, além do Al Hilal, da Arábia Saudita e no Al Jazira, dos Emirados Árabes. Nas redes sociais, Thiago Neves está treinando em uma academia.

Fim da carreira

Neves concluiu recentemente o curso de treinadores de futebol na CBF Academy e já pode atuar como técnico. Thiago Neves disse em entrevista ao SBT, em dezembro do ano passado, que pretende se aposentar em 2023 e que gostaria de encerrar a carreira no Fluminense.

“Hoje sou só torcedor. Estou com planos de encerrar no ano que vem. Me preparando para um final de carreira. Espero que seja no Fluzão. Torcer para dar tudo certo. É o meu sonho", falou.

Remo

A equipe de O Liberal entrou em contato com o Remo sobre a situação, mas até o momento não obteve retorno.