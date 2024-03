Sem atletas no elenco, Remo possui dificuldades de montar equipe para o Brasileiro feminino A2

O futebol feminino do Remo, tricampeão paraense e vice-campeão Brasileiro da A3, vive um momento de incertezas neste início de temporada 2024. O clube que irá disputar o Brasileirão A2 (Segunda Divisão) neste ano, não possui elenco formado, faltando um pouco mais de um mês para o início da competição. A informação foi repassada por jogadoras contatadas pelo clube, mas que ainda não possuem vínculo e consequentemente não podem treinar, além do clube correr o risco de perder as atletas, já que algumas residem em outros estados.

VEJA MAIS

Jogadoras já foram contatadas

Referência nos últimos três anos no futebol feminino do Estado, o Remo não vem conseguindo montar o elenco para a disputa do Brasileirão A2, principal competição do clube nesta temporada. A Redação Integrada de O Liberal apurou que o clube já realizou a triagem de atletas, contatou as jogadoras, enviou propostas, mas não consegue trazer as atletas a Belém. A informação repassada pelas jogadoras é que falta a liberação de verba para a categoria e que o departamento de futebol feminino aguarda um posicionamento do presidente do clube, Antônio Carlos Teixeira. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), ainda não divulgou a tabela oficial da Série A2 do Brasileiro, mas tudo indica que a competição irá iniciar na segunda semana de abril.

VEJA MAIS

Saídas

Após o título estadual, as atletas deixaram o Remo, pois não tinha como o clube mantê-las sem atividade neste período [dezembro e janeiro], muitas delas foram para outras equipes e chegaram a se despedir nas redes sociais, porém, com a aproximação das competições, principalmente o Brasileiro, acende o sinal de alerta pelo grau de competitividade da disputa. O Remo é o único clube do Pará na competição nacional.

VEJA MAIS

Posicionamento do Remo

Em nota enviada a O Liberal, o Remo afirma que possui um time e que essa equipe será apresentada no Centro de Treinamento do clube. O Remo afirma que 30 jogadoras foram procuradas e que somente após a apresentação do novo técnico, que o clube dará sequência ao planejamento.

Com relação ao futebol feminino, o Remo esclarece que o clube tem um time e que o mesmo será apresentado oficialmente nesta quarta-feira (29) no CT como planejado pela diretoria.

Ao todo 30 atletas já tinham sido contatadas e a partir de agora que o Remo apresentou seu novo comandante, Rogério Gomes, o mesmo irá acontecer com aquelas que vão representar o clube nas competições desta temporada. As jogadoras que moram na capital ou interior do Pará iniciam os trabalhos amanhã. Já as atletas de fora do estado devem estar chegando no máximo até o final da próxima semana.

"Outro ponto a se destacar é que grande parte do elenco que conquistou o tricampeonato paraense em 2023 continua no Remo, com exceção daquelas que preferiram outros rumos profissionais", informou o clube em nota.

Novo técnico e preparador físico

O Remo apresentou nesta semana um novo técnico para comandar o Leão Azul nesta temporada. O novo treinador é Rogério Gomes, de 44 anos, amapaense e que teve como dois últimos clubes o Oratório-AP e também o Ypiranga-AP. O novo treinador chega para ocupar o lugar de Mercy Nunes, experiente técnico, que foi fundamental na ascensão do Remo no futebol feminino, conquistando três títulos estaduais, além do acesso ao Brasileiro A2. O clube também anunciou a contratação do preparador físico Jair Brito, que trabalhou com Rogério na equipe do Ypiranga-AP.