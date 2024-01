Ex-Esmac e Remo, preparadora física está de casa nova

Nesta quarta-feira (24), Cássia Gouvêa anunciou em suas redes sociais que agora integra a comissão técnica do Vasco da Gama. Na segunda-feira (22), a preparadora se despediu do Clube do Remo nas suas redes depois de uma passagem vitoriosa no futebol feminino do clube.

Cássia acumula grandes trabalhos no futebol feminino paraense. Na Esmac foi tricampeã paraense (2018, 2019 e 2020) e um acesso para a elite do futebol feminino brasileiro. Chegou ao Remo em 2022 e conquistou dois dos três títulos conquistados pelo clube de forma consecutiva. O ano de 2024 será o grande desafio da preparadora, conquistou tudo no futebol paraense e agora integrará a comissão técnica do Vasco da Gama.