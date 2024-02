Referência no ataque do Remo, Ytalo projeta o Re-Pa, cita cobrança e diz: 'Estamos preparados'

O Remo terá pela frente neste domingo (4) o Paysandu, no primeiro clássico da temporada 2024. A partida está marcada para o mangueirão, às 17h, pela 5ª rodada do Campeonato Paraense. A equipe do Leão Azul possui no elenco jogadores experientes, que tem no currículo passagens por clubes de massa e que sabem trabalhar o lado emocional e da pressão em campo. O atacante Ytalo, um dos principais jogadores do elenco remista, conversou com a equipe de O Liberal e falou da importância do clássico, cobrança do torcedor e da pressão por gols.

Contratado para ser a referência no ataque azulino, Ytalo, de 36 anos, falou da expectativa em atuar em um clássico da magnitude do Re-Pa e de toda a pressão de um resultado em um jogo que pode ser único na temporada.

“Somos uma equipe experiente, sabemos da importância do clássico e a torcida aqui cobra bastante e principalmente esse ano, que pode ter apenas esse clássico, mas espero que tenham outros clássicos, pois é sempre bom estar atuando nesse tipo de jogo. Estamos preparados, treinamos para isso e espero que possamos fazer um grande jogo e que tenhamos um resultado positivo”, falou.

Atacante Ytalo possui a responsabilidade de ser o "homem-gol" azulino em 2024 (Samara Miranda / Remo)

O Remo vive carência de um grande artilheiro nas últimas temporadas e Ytalo foi contratado para acabar com essa escrita. Em duas partidas nesta temporada com a camisa do Remo, Ytalo marcou um gol, logo na estreia do clube no Parazão, diante do Canaã, na goleada por 5 a 0. O jogador sabe que a cobrança será intensa por parte da torcida, muito pelas temporadas passadas em outras equipes, além também do alto salário, que foi exposto pelo presidente do Sampaio Corrêa-MA, seu ex-clube, que pretendia contar com ele nesta temporada, porém, acertou a proposta azulina. O atacante frisou que foi contratado pelo Remo pelo que apresentou no Sampaio Corrêa, mas falou que nesse caso o importante mesmo é que o clube azulino vença.

“Fui contratado pelos gols que fiz no ano passado, estou preparado para isso [preencher essa lacuna de goleador no clube], mas o mais importante é o Remo ganhar, claro que é importante também eu marcar gols, porém, é fundamental o Remo sair vitorioso e comemorarmos os três pontos aos finais da partida”, falou Ytalo.

Na última temporada pelo Sampaio Corrêa-MA, Ytalo marcou 13 gols em 32 partidas. Na carreira teve passagens pelo Internacional-RS, São Paulo-SP, Athletico-PR, Bahia-BA, além de ter atuado no Red Bull Bragantino-SP e Bahia. Ytalo também atuou em Portugal, pelo Marítimo por cinco temporadas, além de ter defendido a equipe do Vardar, da Macedônia do Norte.

O clássico entre Paysandu x Remo será neste domingo (4), às 17h, no Mangueirão, em Belém, pela 5ª rodada do Parazão. A partida terá transmissão pela Rádio Liberal +, nas plataformas digitais do Grupo Liberal, além do lance a lance com fotos e vídeos exclusivos no Portal OLiberal.com.