Remo: Presidente do Condel confirma que goleiro Vinícius pode receber homenagem de 'Atleta Emérito'

O goleiro Vinícius, ídolo do Remo, poderá receber o título de “Atleta Emérito” do Leão Azul. A informação foi confirmada ao O Liberal com o presidente do Conselho Deliberativo do Remo (Codel), Fábio Bentes.

VEJA MAIS

Membros do Condel solicitaram através de ofício que o goleiro do Remo, receba essa homenagem do clube. Eram necessárias no mínimo 30 assinaturas dos conselheiros, número facilmente alcançado e que recebeu também a assinatura do presidente do Condel, Fábio Bentes, que deu detalhes dos trâmites que a solicitação irá passar.

“Foi solicitado [o título de Atleta Emérito], inclusive u assinei, teriam que ter no mínimo 30 assinaturas. Agora irá tramitar pelas comissões internas do Condel e, assim que tivermos um parecer das comissões, será submetido à plenária e isso leva um tempinho. Acredito que isso deva ocorrer a votação provavelmente no mês de março, nos tramites normal das coisas”, disse Bentes.

VEJA MAIS

Vinícius foi homenageado pelo Remo pelos seus 250 jogos com a camisa azulina (Samara Miranda / Ascom Remo)

O estatuto do Remo permite que o título de “Atleta Emérito” seja dado ao atleta que teve destaque no clube por no mínimo cinco anos consecutivos, que demonstre dedicação e amor ao clube azulino. Natural de Goiânia (GO), o goleiro Vinícius está no Remo desde 2017, quando chegou ao clube a pedido do então treinador do Leão Josué Teixeira. Vinícius veio junto com o preparador de goleiro Juninho Macaé, dupla que deu muito certo no Remo.

VEJA MAIS

Goleiro Vinícius está no Remo desde 2017 (Fábio Will / Ascom Remo)

Vinícius atualmente está com 39 anos, possui contrato com o Leão até o final do Campeonato Paraense, que deve ocorrer no mês de abril. O goleiro ganhou status de ídolo ao longo de sete temporadas no Leão, com defesas importantíssimas que deram ao clube os títulos do Parazão nas temporadas 2018, 2019 e 2022, além da Copa Verde em 2021, onde defendeu duas penalidades na decisão contra o Vila Nova, sem contar que foi peça importante na conquista do acesso à Série B em 2020. O goleiro possui mais de 250 jogos com a camisa azulina e foi titular absoluto no clube de 2017 a 2023, porém, perdeu espaço na equipe do técnico Ricardo Catalá e atualmente é a terceira opção no clube, atrás de Marcelo Rangel e Léo Lang, ambos contratados para esse ano.

VEJA MAIS

Vinícius tem títulos e boas jornadas individuais com a camisa do Remo (Cristino Martins / O Liberal)

Na carreira Vinícius possui passagens pelo Vila Nova-GO, clube que iniciou a carreira. Defendeu as cores do Criciúma-SC, Boavista-RJ, Duque de Caxias-RJ, além do CRB-AL, Novo Hamburgo-RS, Operário Ferroviário-PR e Flamengo-RJ, nas temporadas de 2010 e 2011. Atualmente no Remo, o goleiro divide seu tempo com as suas funções na Câmara Municipal de Belém, já que também foi eleito vereador da capital paraense pelo partido Republicanos.