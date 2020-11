Eleições e novos desafios no Remo: Vinícius fala do novo cargo e da vontade de jogar até os 40 anos

Eleito vereador em Belém na última eleição com mais de 7 mil votos, o goleiro Vinícius, do Remo, vive um momento bom também dento de campo. O jogador explicou que vai conciliar os trabalhos dentro e fora das quatro linhas.

“Vamos procurara adequar da melhor maneira possível, tenho certeza que não terá problema algum conciliar com treinos, jogos e atividades na câmera. Não terei dificuldade, não vai me atrapalhar e sigo confiante, para que continuar dando o meu melhor dentro e fora de campo”, falou.

CLASSIFICAÇÃO

O Remo precisa de três pontos para garantir matematicamente a sua classificação à próxima fase. Segundo o camisa 1 do Leão, é necessário conter a ansiedade para que o Remo possa passar pelo Botafogo-PB, próximo adversário azulino na Terceirona.

“Sem dúvida, o desejo da classificação é muito grande, mas temos que conter essa ansiedade. Tentamos no jogo passado uma postura mais agressiva, conseguimos em alguns aspectos colocar o que combinamos, mas infelizmente o resultado positivo não veio e agora temos mais uma oportunidade. É segurar a ansiedade para não atrapalhar”, disse.

PÉS NO CHÃO

Vinícius garantiu que não pensa na próxima fase e que o foco continua só um: classificar.

“Não pensamos na fase seguinte. Seguimos focados no sonho da classificação e depois de conquistarmos a vaga vamos pensar na outra fase e nos adversários”, comentou

CONTRATO CHEGANDO AO FIM

O Remo ainda não conversou com Vinícius, mas tudo indica que ele vai ter um vínculo maior pelo clube, até pelo novo cargo que integra na política.

“Não existe nada ainda, meu contrato termina no final do mês de novembro, conta com a classificação e a prorrogação dele, existe a eleições no clube. Terminando tudo isso vamos conversar e chagara um acordo. Espera que possa acontecer resultados favoráveis, nosso objetivo que é o acesso eu ficaria muito feliz”, informou.

ATÉ QUANDO?

Vinícius ainda quer prolongar um pouco mais a carreira. Ídolo do Remo, o goleiro quer sentir o carinho da torcida por mais um tempo e não esconde a vontade de jogar até os 40 anos.

“Até os 40, se o corpo permitir jogar até os 40 em vejo sim, não tenho problema nenhum. Me encontro em boa forma física, me preparado para estender um pouco mais minha vida de atleta profissional e aos 40 é uma caminhada longa, teu tendo condições físicas e técnica me vejo jogando até os 39, 40 anos, desde que seja um nível técnico em alta performance. Tenho esse compromisso com o torcedor, não depende só de mim. Temo o clube, alguns meses renovar meu contrato.

DO POVO

Mesmo sabendo que a maioria do seu eleitorado são torcedores do Remo, Vinícius garante que pensará nas equipes e que vai ajudar todos, independente da bandeira.

“Na função de vereador não fazemos nada sozinho, vamos depender dos nossos companheiros na câmera e do trabalho de cada um. Vamos procurar sempre ajudar. Tenho um carinho especial pelo torcedor do Remo, mas como vereador tenho o dever com a população de Belém e o que puder fazer para ajudar o Remo e todos os outros clubes, vamos ajudar. É um esporte e lazer que mexe com a cidade, cultura, com a história de futebol. Não existe Belém se mencionar a dupla Re-Pa e fazem parte da história, são clubes de inclusão, famílias dependem desses clubes”, disse.

O CLUBE

Questionado sobre estar marcado na história do Leão, o goleiro afirmou que ainda um longo caminho a percorrer.

“Não, não. Seguimos firmes de conquistar muito mais pelo clube, ocado no acesso que é o principal objetivo, em fazer o melhor, contribuir os objetivos coletivos, individuais para marcar o nossos nome na história do Remo. A população de Belém pode contar comigo”, afirmou