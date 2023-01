Paysandu se posiciona sobre nova lesão de Ricardinho e diz que jogador será reavaliado

O Paysandu tratou de descartar qualquer relação entre a lesão sofrida pelo meia Ricardinho, em amistoso contra a Tuna Luso neste domingo (29), e a cirurgia realizada no atleta ano passado. A informação foi divulgada oficialmente nesta segunda-feira (30) no programa Giro Bicolor, transmitido diariamente no canal do clube no YouTube.

De acordo com a assessoria de comunicação do Paysandu, Ricardinho sofreu uma leve torção no tornozelo durante a partida contra a Tuna Luso, na Curuzu. Ainda segundo a assessoria, o jogador foi substituído pela comissão técnica apenas por precaução. Ele será avaliado nos próximos dias para saber se terá condições de entrar em campo pelo Papão no final de semana.

A lesão

Por volta dos 15 minutos de partida, Ricardinho dividiu uma jogada com Balotelli, da Tuna Luso, e num giro de corpo acabou sofrendo uma entorse. O jogador ainda ficou no gramado por mais algum tempo, mas acabou pedindo para ser substituído e deu lugar para Fernando Gabriel.

Lesão de 2022

Em abril de 2022, o Paysandu divulgou que o meia Ricardinho sofreu uma rotura parcial do tendão calcâneo, o famoso tendão de Aquiles. No dia 12 do mesmo mês, o jogador foi operado e o Papão estipulou tempo de recuperação do atleta entre 4 e 6 meses.

Após a realização da cirurgia, o jogador voltou a dar entrada em um hospital da capital sentindo dores no peito. O atleta foi submetido a exames, que identificaram a presença de trombo venoso na panturrilha esquerda. Ricardinho fez um tratamento intensivo com anticoagulantes e recebeu alta dias depois.

Depois disso, Ricardinho voltaria a disputar uma partida profissional apenas em novembro de 2022. Na ocasião, ele entrou no segundo tempo do jogo de ida da semifinal da Copa Verde, contra o São Raimundo-AM.