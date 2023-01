Paysandu: Ricardinho sofre entorse no tornozelo em amistoso contra a Tuna e sai de campo; veja

O meia do Paysandu Ricardinho foi uma das novidades do amistoso realizado na manhã deste domingo (29), contra a equipe da Tuna Luso, na Curuzu, em Belém. Os dois times estão em preparação para a estreia do Campeonato Paraense, que segue sem data de início. A partida começou às 10 da manhã e já teve uma alteração na onzena bicolor.

Por volta dos 15 minutos de partida, o Ricardinho dividiu uma jogada com Balotelli, da Tuna Luso, e num giro de corpo acabou sofrendo uma entorse. O jogador ainda ficou no gramado por mais algum tempo, mas acabou pedindo para ser substituído e deu lugar para Fernando Gabriel.

VEJA MAIS



A saída do atleta preocupou a torcida, haja vista o longo período de recuperação dele, que passou por uma cirurgia de rotura parcial do tendão calcâneo com transferência tendínea do tornozelo esquerdo. Mas segundo o departamento médico do clube, não houve perigo e nem ligação direta do machucado com o procedimento cirúrgico.

"Houve uma entorse no tornozelo direito de leve e, por precaução, achou melhor ele sair e tratar para se recuperar logo. O médico deixou claro que não tem nada a ver com a cirurgia do ano pasado", informou a equipe de transmissão da Papão TV, baseado nas informações do doutor Rodrigo Badaró, médico do clube.