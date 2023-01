Paysandu x Tuna Luso: assista ao clássico amistoso direto da Curuzu

Paysandu e Tuna Luso jogam um amistoso neste domingo (29) em preparação para o Parazão 2023. A partida foi marcada no começo da última semana como consequência da paralisação do estadual, que ocorreu por meio de liminar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) no último dia 20. O duelo inicia às 9h45 no Estádio da Curuzu, em Belém.

Assista Paysandu x Tuna Luso:

