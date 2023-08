Hélio dos Anjos projeta jogo contra o Náutico e cita felicidade do grupo em brigar por classificação

No próximo domingo (13), em Belém, o Paysandu terá um jogo decisivo diante do Náutico-PE, às 16h, na Curuzu, na luta por uma vaga na segunda fase da Série C 2023. O confronto entre Papão x Timbu ficou acirrado por conta da disputa do acesso à Série B em 2019, quando o clube pernambucano conquistou a vaga na Segunda Divisão, após a marcação de um pênalti inexistente pelo árbitro Leandro Pedro Vuaden. A partida ganha algumas outras “pitadas” de curiosidade, com a presença do técnico Hélio dos Anjos, que era o comandante do Paysandu naquela partida, mas que no ano seguinte, comandou o Náutico. O treinador sabe da importância da partida para o Papão e comentou sobre o momento em que foi contratado e como o clube paraense se encontra atualmente na competição.

Paysandu x Náutico ganhou projeção com o ocorrido em 2019 e, após quase quatro anos, os clubes voltam a se encontrar, novamente na Série C, mas em uma partida ainda na primeira fase, porém, o confronto é o famoso caso de “seis pontos”, já que o Paysandu pode ultrapassar o Náutico na tabela. Atualmente na 8ª posição com 23 pontos, o Papão precisa vencer para se aproximar da classificação. O técnico Hélio dos Anjos afirmou que o jogo é fundamental para as pretensões do Paysandu e disse estar feliz com a recuperação do elenco, já que foi contratado no primeiro momento para evitar o rebaixamento do clube, mas que agora sonha com a classificação.

“Se nós não conseguirmos ganhar teremos que vencer as outras duas partidas [Pouso Alegre-MG e Confiança-SE], e não é simples. Mas estamos felizes porque há 30 dias esse clube estava desesperado e esse grupo conseguiu reverter o quadro. Fui contratado mais pela palavra rebaixamento do que pela palavra acesso. Hoje nós conseguimos transformar isso. Só se fala na palavra acesso e não se fala mais em rebaixamento”, disse em entrevista ao site GE Pernambuco.

A partida entre Paysandu x Náutico-PE, válida pela 17ª rodada da Série C, será às 16h, deste domingo (13), na Curuzu, em Belém. O jogo terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com, além da Rádio Liberal FM na frequência 97.5 MHz, além de ser transmitido no youtube e nas redes sociais do Grupo Liberal.