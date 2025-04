Assista ao sorteio da Terceira fase da Copa do Brasil; veja quem pega o Paysandu

A Copa do Brasil 2025 chegou na terceira fase. O sorteio dos confrontos nesta etapa acontece hoje (9), às 15h, na Sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O sorteio reúne os 20 clubes classificados durante a competição, além de 12 equipes que entram nesta fase, como os campeões da Série B, Copa do Nordeste (neste caso vice), Copa Verde e também os clubes participantes da Copa Libertadores. O Paysandu é o único representante paraense e aguarda seu adversário.

O Papão está no Pote 2 do sorteio, ao lado de:

Ceará-CE

Criciúma-SC

CRB-AL

Vila Nova-GO

Operário-PR

Botafogo-PB

Brusque-SC

Novorizontino-SP

CSA-AL

Náutico-PE

Aparecidense-GO

Maringá-PR

Retrô-PE

Capital-DF

Maracanã-CE

Esses clubes do Pote 2 irão enfrentar as equipes do Pote 1, que são:

Flamengo

São Paulo

Palmeiras

Corinthians

Atlético-MG

Athletico-PR

Fluminense

Botafogo

Fortaleza

Grêmio

Bahia

Internacional

Red Bull Bragantino

Vasco

Santos

Cruzeiro

Vale grana!

Os confrontos nesta etapa são de ida e volta. Após essa fase, iniciaremos as oitavas de final, com os 16 clubes classificados. Quem avançar para as oitavas garante a cota de R$ 3.638.250.