Final da Copa Verde 2025 entre Paysandu e Goiás terá transmissão na TV aberta; saiba onde assistir

A final da Copa Verde 2025 entre Paysandu e Goiás terá transmissão ao vivo na TV aberta. A partida de ida acontece nesta quarta-feira (9), às 20h, no Estádio Mangueirão, em Belém. Segundo a assessoria do Paysandu, o jogo será exibido pela TV Cultura do Pará.

Esta é a segunda vez que os dois clubes se enfrentam na final da Copa Verde. No último confronto decisivo entre eles, em 2023, o Goiás levou a melhor e ficou com o título. Já o Paysandu busca dar o troco e ampliar sua hegemonia: o clube é o maior campeão da história do torneio, com quatro conquistas.

Por meio de nota, a TV Cultura informou que a transmissão começa a partir das 19h40. O jogo de volta da decisão, que será disputado no estádio Serra Dourada, em Goiânia, no dia 23 de abril, também será exibido pela emissora.

Primeira transmissão oficial da Copa Verde 2025

O duelo entre Paysandu e Goiás marca a primeira transmissão oficial da edição 2024 da Copa Verde. Até então, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que detém os direitos de imagem, não autorizava a exibição dos jogos por emissoras de TV ou plataformas digitais.

Com a ausência de cobertura oficial, torcedores passaram a recorrer a transmissões feitas com celulares e canais não autorizados, tentando acompanhar os confrontos da competição.

Clubes tentaram transmitir por conta própria

Para contornar a situação, Paysandu e Goiás solicitaram à CBF a liberação para transmitir a partida em suas redes sociais oficiais. No entanto, o pedido foi negado pela entidade, frustrando os torcedores que buscavam alternativas legais para acompanhar o jogo.

A falta de visibilidade não é uma novidade na Copa Verde. Nos últimos anos, o torneio tem enfrentado desorganização e descaso por parte da CBF, o que resultou na desistência de alguns clubes, que não veem mais atrativos na competição.