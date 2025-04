Comissão de Festas Bicolor anuncia primeiro mosaico de LEDs da região Norte

Após o Paysandu anunciar que os ingressos para a arquibancada do lado B foram esgotados, a torcida do Papão promete fazer uma grande festa no estádio Mangueirão na partida contra o Goiás, na noite desta quarta-feira (9). Desta vez, a Comissão de Festas Bicolor anunciou que fará algo inédito nas arquibancadas da região Norte: um mosaico de LEDs.

A ação contará com a participação da torcida, que deve comparecer ao estádio com os celulares carregados para participar da festa. A ideia é que, após o desligamento dos refletores do estádio, os torcedores acendam as fitas de LED em seus celulares para criar um mosaico luminoso, prestigiando o Paysandu em sua busca pelo pentacampeonato.

"Teremos um grandioso mosaico 360 de LEDs para essa final da Copa Verde. Sim! Quem for vai ver de perto o desligamento dos refletores do estádio lotado e o surgimento de um espetacular mosaico luminoso, feito com fitas que a torcida vai colocar no LED do celular e acender, para prestigiar o Paysandu nesta final! Então, já sabem: entre cedo e venham com o celular carregado! Precisamos do estádio lotado antes das 20h", diz publicação no Instagram.

Cenário

O Papão chega à decisão depois de eliminar o São Raimundo-RR com vitória por 3 a 0 no jogo da volta, diante da torcida, após empate fora de casa. A campanha sólida até aqui mostra o porquê do Paysandu ser o maior campeão da competição que, ao que tudo indica, deve viver sua última edição este ano.

Do outro lado, o Goiás chega após vitória na estreia da Série B, quando bateu o Amazonas por 1 a 0, em casa, com gol de Rodrigo Andrade. No entanto, o Esmeraldino sofreu mais para chegar à final da Copa Verde, avançando após dois empates contra o Brasiliense e classificação nos pênaltis.

Transmissão

Paysandu e Goiás disputam o primeiro jogo da final da Copa Verde 2025 na noite desta quarta-feira (9), às 20h, no estádio Mangueirão, em Belém. A partida terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com e narração na Rádio Liberal+.