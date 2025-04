Final da Copa Verde: Paysandu chega com força máxima contra Goiás

A noite de hoje promete fortes emoções no Mangueirão, em Belém. Paysandu e Goiás fazem o primeiro jogo da final da Copa Verde 2025 e o bicolor, que busca o penta, vai em busca da vitória para ir para o jogo da volta com alguma vantagem. A bola rola às 20h (horário de Brasília).

O Papão chega à decisão depois de eliminar o São Raimundo-RR com vitória por 3 a 0 no jogo da volta, diante da torcida, após empate fora de casa. A campanha sólida até aqui mostra o porquê do Paysandu ser o maior campeão da competição que, ao que tudo indica, deve viver sua última edição este ano.

A equipe comandada por Luizinho Lopes deve ir a campo com força máxima. Sem desfalques, o treinador optou por manter a espinha dorsal da equipe que enfrentou o Athletico-PR na última partida, apesar da derrota por 2 a 1 no Mangueirão. A grande dúvida está na lateral esquerda. PK e o recém-contratado Reverson disputam vaga no time titular. No ataque, a tendência é que o trio Rossi, Nicolas e Marlon comece jogando, em uma tentativa de entrosar os nomes que devem ser protagonistas do time na Série B do Brasileirão.

No meio de campo, Giovanni deve ganhar mais uma chance, enquanto Leandro Vilela fortalece a marcação. Mais de 25 mil pessoas já foram confirmadas no Mangueirão no jogo de logo mais. A aposta do Papão é na força do elenco e no ambiente favorável em Belém para sair na frente na busca pelo título.

Goiás

Do outro lado, o Goiás chega após vitória na estreia da Série B, quando bateu o Amazonas por 1 a 0, em casa, com gol de Rodrigo Andrade. No entanto, o Esmeraldino sofreu mais para chegar à final da Copa Verde, avançando após dois empates contra o Brasiliense e classificação nos pênaltis.

A equipe de Vagner Mancini, que voltou ao clube após a recente demissão de jair Ventura, terá ao menos um desfalque. O atacante Pedrinho, que sentiu dores musculares e deve ser poupado. A tendência é que Welliton Matheus ganhe a vaga no ataque. Outra possível mudança está na lateral, onde Lovat deve assumir o lugar de DG. No restante, o time base deve ser mantido, com destaque para Jajá e Arthur Caíque no setor ofensivo.

FICHA TÉCNICA

Paysandu x Goiás

Jogo de ida da final da Copa Verde 2025

Estádio: Mangueirão, Belém (PA)

Data e horário: quarta-feira, 9 de abril de 2025, às 20h (de Brasília)

Árbitro: Alisson Sidney Furtado (TO)

Assistentes: Anny Kesy Gomes de Sá (AM) e Cipriano da Silva Sousa (TO)

4º Árbitro: Marcos Mateus Pereira (MS)

VAR: Rodrigo Batista Raposo (DF)

Provável escalação do Paysandu: Matheus Nogueira; Bryan Borges, Yeferson Quintana, Ramón Martínez, PK (Reverson); Leandro Vilela, Marlon, Giovanni; Rossi, Nicolas, Borasí (Benitez); técnico: Luizinho Lopes

Provável escalação do Goiás: Tadeu; Willean Lepo, Messias, Lucas Ribeiro, Lovat (DG); Gonzalo Freitas, Rodrigo Andrade, Juninho; Welliton Matheus (Zé Hugo), Jajá, Arthur Caíque; Técnico: Wagner Mancini