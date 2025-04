Leandro Vilela projeta decisão contra o Goiás e exalta torcida do Paysandu: "De suma importância"

Na véspera do primeiro jogo da final da Copa Verde, o volante Leandro Vilela falou sobre a expectativa para o confronto diante do Goiás, que acontece nesta quarta-feira (9), às 20h, no Estádio Mangueirão, em Belém. Com mais de 20 mil ingressos vendidos antecipadamente, o clima é de decisão, e o jogador demonstra confiança no apoio vindo das arquibancadas.

"Para mim, não é nenhuma novidade. Estou aqui há mais de um ano e sei como a torcida do Paysandu se comporta. Afinal, não é surpresa que o estádio esteja lotado, dando apoio. Para nós é de suma importância", afirmou Vilela, valorizando a força da Fiel Bicolor.

Vilela vive um momento importante na temporada. No último jogo do Papão, mesmo com a derrota por 2 a 1 para o Athletico-PR pela Série B, foi dele o gol da equipe. Em 2025, o volante já soma 12 partidas, um gol marcado e duas assistências, mostrando regularidade e influência na construção ofeisnva do Papão.

Sobre o adversário, o volante mostra respeito, mas também firmeza. “O Goiás é uma equipe tradicional, que merece o nosso respeito e atenção. Mesmo de longe, não podemos nos precipitar e fazer uma análise ruim com base nos resultados. Não temos uma análise muito concreta de como estavam atuando. Eles vêm de uma vitória no início do campeonato e isso aumenta a moral deles, mas temos um respaldo bom. Não é porque viemos de derrota que não temos capacidade de vencer em casa", afirma.

O atleta também destacou a necessidade de atenção total durante a partida, cujo adversário possui um elenco com muitas peças conhec idas por ele. “Eles chegaram à final com os seus méritos. Temos que estar atentos. Nossa missão é não baixar o nível de atenção, haja vista que os adversários têm qualidade. O último jogo serve de lição. Se sairmos na frente será muito difícil para eles correrem atrás do placar", encerra.