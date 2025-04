Mais de 20 mil torcedores já garantiram presença na final da Copa Verde entre Paysandu e Goiás

A festa da torcida bicolor promete ser grande! A diretoria do Paysandu confirmou, na tarde desta terça-feira (8), que mais de 20 mil ingressos já foram vendidos para o jogo de ida da final da Copa Verde. A decisão começa nesta quarta-feira (9), às 20h, no Estádio Mangueirão, em Belém, com o confronto entre Paysandu e Goiás.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

O Papão entra em campo em busca de um feito histórico: o pentacampeonato do torneio. Esta é a quarta final consecutiva da equipe na competição, e a expectativa é de bater mais um recorde de público — o atual também pertence ao clube, com os 32.976 torcedores que lotaram o Mangueirão na semifinal contra o São Raimundo-RR.

Essa final marca o reencontro entre Paysandu e Goiás na decisão da Copa Verde. Em 2023, as duas equipes já haviam se enfrentado na disputa pelo título, com o Esmeraldino levando a melhor e conquistando sua única taça até agora.

VEJA MAIS

Enquanto o clube goiano chega à sua segunda final, o Paysandu reforça seu status de gigante do torneio: são quatro títulos conquistados e quatro vices, totalizando oito finais em 11 edições desde a criação da Copa Verde, em 2014. O Cuiabá, com dois títulos, aparece como o segundo maior vencedor, seguido por Remo, Brasiliense, Luverdense e Brasília, com uma conquista cada.

O jogo de volta está marcado para o dia 23 de abril, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia. Quem quiser acompanhar o primeiro embate ainda pode garantir ingressos pela internet ou nas Lojas Lobo. Confira os valores:

Lado B



- Arquibancada Lado B/Oeste Feminino: R$25,00

- Arquibancada Lado B/Oeste: R$50,00

- Cadeira Lado B/Oeste Promocional: R$100,00

- Cadeira Lado B/Oeste: R$120,00

Lado A

- Arquibancada Lado A/Leste Feminino: R$20,00

- Arquibancada Lado A/Leste Promocional: R$30,00

- Arquibancada Lado A/Leste: R$40,00

- Cadeira Lado A/Leste Promocional: R$80,00

- Cadeira Lado A/Leste: R$100,00