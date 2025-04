Copa do Brasil: Paysandu conhece adversário da 3ª fase nesta quarta-feira (9); confira

O Paysandu conhecerá seu adversário na terceira fase da Copa do Brasil nesta quarta-feira (09), a partir das 15h. O sorteio será realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, e contará com a participação de 32 equipes, divididas em dois potes conforme o Ranking Nacional de Clubes (RNC).

Após as eliminações de Remo, Tuna Luso, Águia de Marabá e Amazonas-AM nas duas primeiras fases da competição, o Papão se tornou o único representante da região norte ainda vivo no torneio. O time paraense está no Pote 2 e poderá enfrentar grandes clubes do futebol brasileiro que integram o Pote 1, como Flamengo-RJ, São Paulo-SP, Vasco-RJ, Botafogo-RJ, Palmeiras-SP, Corinthians-SP e Atlético-MG.

Os confrontos da terceira fase estão programados para os dias 30 de abril (jogos de ida) e 21 de maio (jogos de volta). A participação nesta etapa já garante uma premiação de R$ 2.315.250 para cada equipe. Caso avancem para as oitavas de final, o valor aumenta para R$ 3.638.250.

Retrospecto recente na 3ª fase da Copa do Brasil

Esta é a quarta vez que o Paysandu chega à terceira fase da competição. Desde 2016, quando o regulamento da Copa Verde foi alterado — fazendo com que o campeão passasse a garantir vaga diretamente na terceira fase da Copa do Brasil em vez de conquistar uma vaga na Copa Sul-Americana —, a presença dos bicolores nesta etapa se tornou mais frequente. No entanto, desde 2017, o Papão não consegue avançar para a fase seguinte do torneio.

Em 2017, o Paysandu foi eliminado pelo Santos na terceira fase da Copa do Brasil, com derrotas por 2 a 0 na Vila Belmiro e 3 a 1 no Mangueirão. Já em 2019, o Papão enfrentou o Internacional e novamente caiu na terceira fase, perdendo por 3 a 1 no Beira-Rio e 1 a 0 em casa. Em 2023, os bicolores foram derrotados pelo Fluminense nas duas partidas, ambas pelo placar de 3 a 0, encerrando sua participação na competição.

Melhor campanha na competição

A melhor campanha do Paysandu na Copa do Brasil ocorreu em 2015, quando o time paraense estreou na competição desde a primeira fase e avançou até as oitavas de final. Na estreia, os bicolores enfrentaram o Águia Negra e garantiram a classificação com um empate por 2 a 2 fora de casa e uma vitória por 2 a 0 em Belém.

Na segunda fase, o Papão superou o ABC, vencendo por 1 a 0 no Mangueirão e por 2 a 1 em Natal. Já na terceira fase, o Lobo eliminou o Bahia com uma vitória por 3 a 0 em Belém, apesar de ter perdido por 2 a 0 em Salvador. Nas oitavas de final, os paraenses foram eliminados pelo Fluminense, com derrotas por 2 a 1 nos dois confrontos. [

Sorteio da Copa do Brasil 2025

No total, 12 times vão entrar diretamente na terceira fase da Copa do Brasil 2025. Entre eles estão o Botafogo, campeão do último Brasileirão e da Copa Libertadores, e o Flamengo, atual campeão da Copa do Brasil. Além disso, o Palmeiras, Bahia-BA, Internacional-RS, São Paulo e Fortaleza-CE também entram via classificação para a Libertadores. O CRB-AL, vice-campeão da Copa do Nordeste, e o Paysandu, campeão da Copa Verde, também se juntam a essa lista. Completam o grupo o Santos-SP, campeão da Série B do Brasileiro 2024, o Corinthians e Cruzeiro-MG, que se classificaram pelo Brasileiro de 2024.

Esses times se somam aos outros 20 clubes que conquistaram suas vagas após triunfarem nas duas primeiras rodadas eliminatórias da competição: CSA-AL, Vila Nova-GO, Athletico-PR, Ceará-CE, Maracanã-CE, Náutico-PE, Grêmio-RS, Capital-DF, Retrô-PE, Operário-PR, Botafogo-PB, Red Bull Bragantino-SP, Criciúma-SC, Novorizontino-SP, Maringá-PR, Brusque-SC, Fluminense-RJ, Atlético-MG, Vasco-RJ e Aparecidense-GO.

Pote 1

Flamengo

São Paulo

Palmeiras

Corinthians

Atlético-MG

Fluminense

Botafogo

Fortaleza

Grêmio

Bahia

Internacional

Bragantino

Vasco

Santos

Cruzeiro

Athletico-PR

Pote 2

Ceará

Criciúma

CRB

Operário-PR

Botafogo-PB

Brusque

Novorizontino

Paysandu

Náutico

Aparecidense

Retrô

Maringá

Maracanã

Capital-DF

CSA

Vila Nova