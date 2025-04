Paysandu ultrapassa os R$ 86 mil em doações e atinge 40% da meta para reformar o CT

O Paysandu anunciou nesta segunda-feira (7) que atingiu 40% da meta de arrecadação estipulada na campanha “Payxão que Constrói”. O valor representa um avanço de 10 pontos percentuais em relação ao último balanço, divulgado na terça-feira passada (1º), quando o clube havia informado ter alcançado 30% em menos de três dias desde o lançamento da iniciativa.

A campanha, que começou na sexta-feira (28), tem como objetivo arrecadar R$ 216,2 mil para dar início à construção de uma nova estrutura no Centro de Treinamento Raul Aguilera. Até hoje foram arrecadados mais de R$ 86 mil.

O projeto prevê a edificação de um espaço integrado com recepção, sala de reuniões, academia, fisioterapia, vestiários, copa, salas administrativas e piscina, além da inclusão de seixo no terceiro campo do centro.

Apesar da evolução na arrecadação, o clube ainda não definiu um prazo final para as doações nem uma data oficial para o início das obras, que dependerão do ritmo das contribuições e da conclusão da meta estipulada. O espaço segue sendo utilizado pelo elenco bicolor, mas precisa de melhorias para ser considerado plenamente funcional.

As doações continuam sendo recebidas por meio de Pix ou cartão de crédito, com link disponibilizado no site oficial do Papão. O clube reforça que os torcedores devem utilizar apenas os canais autorizados para evitar fraudes.