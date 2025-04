Copa Verde: torcida do Paysandu esgota ingressos do lado B para o jogo contra o Goiás

O Paysandu anunciou na manhã desta quarta-feira (9) que os ingressos para o labo B do estádio Mangueirão estão esgotados para o confronto contra o Goiás-GO. A partida, válida pelo jogo de ida da final da Copa Verde 2025, será realizada às 20h, em Belém. O clima promete ser de grande expectativa, com a Fiel bicolor lotando o "Colosso" para apoiar o Papão na busca pelo pentacampeonato da competição.

Atualmente, continuam disponíveis ingressos para o setor das cadeiras do lado A e B, com valores de R$ 80 e R$ 100, respectivamente. Além disso, há ingressos para as arquibancadas do Lado A por R$ 30, em um lote promocional. Os torcedores podem adquirir os ingressos online pelo site IngressosSa ou em qualquer loja Lobo da região metropolitana de Belém.

Cenário

O Papão chega à decisão depois de eliminar o São Raimundo-RR com vitória por 3 a 0 no jogo da volta, diante da torcida, após empate fora de casa. A campanha sólida até aqui mostra o porquê do Paysandu ser o maior campeão da competição que, ao que tudo indica, deve viver sua última edição este ano.

Do outro lado, o Goiás chega após vitória na estreia da Série B, quando bateu o Amazonas por 1 a 0, em casa, com gol de Rodrigo Andrade. No entanto, o Esmeraldino sofreu mais para chegar à final da Copa Verde, avançando após dois empates contra o Brasiliense e classificação nos pênaltis.

FICHA TÉCNICA

Paysandu x Goiás

Jogo de ida da final da Copa Verde 2025

Estádio: Mangueirão, Belém (PA)

Data e horário: quarta-feira, 9 de abril de 2025, às 20h (de Brasília)



Árbitro: Alisson Sidney Furtado (TO)

Assistentes: Anny Kesy Gomes de Sá (AM) e Cipriano da Silva Sousa (TO)

4º Árbitro: Marcos Mateus Pereira (MS)

VAR: Rodrigo Batista Raposo (DF)



Provável escalação do Paysandu: Matheus Nogueira; Bryan Borges, Yeferson Quintana, Ramón Martínez, PK (Reverson); Leandro Vilela, Marlon, Giovanni; Rossi, Nicolas, Borasí (Benitez); técnico: Luizinho Lopes

Provável escalação do Goiás: Tadeu; Willean Lepo, Messias, Lucas Ribeiro, Lovat (DG); Gonzalo Freitas, Rodrigo Andrade, Juninho; Welliton Matheus (Zé Hugo), Jajá, Arthur Caíque; Técnico: Wagner Mancini