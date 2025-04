Reforço do Remo foi protagonista em eliminação traumática do Paysandu na Série C; relembre

O Remo anunciou, na noite da última terça-feira (8), a contratação do zagueiro Camutanga como reforço para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador estava no Vitória–BA, que disputou a Primeira Divisão em 2024. Com muita rodagem no cenário nacional, o atleta esteve envolvido em um lance que pode ter "atrapalhado" a conquista do acesso do Paysandu em 2019.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Na temporada de 2019, Camutanga estava no Náutico-PE e disputou a Série C do Brasileirão. Na ocasião, o Paysandu também disputava a competição, e ambas as equipes brigavam pelo acesso à Série B. Durante a disputa do jogo de volta contra o Timbu, no mata-mata, o Papão quase conseguiu o tão sonhado acesso.

A equipe bicolor vencia o jogo por 1 a 0 quando, na reta final do primeiro tempo, Nicolas recebeu na meia-lua, driblou o goleiro e chutou para o gol. A redonda tinha destino certo: o fundo da rede. Mas Camutanga, que vinha de trás, se esticou e tirou a bola em cima da linha.

VEJA MAIS

O gol poderia ter mudado o cenário da partida para o Papão, que no segundo tempo ainda conseguiu ampliar o placar com um gol do atacante Nicolas, mas Álvaro descontou para o Náutico, e Jean Carlos, nos acréscimos e de pênalti — muito contestado pelos bicolores — deixou tudo igual novamente.

Como o jogo de ida também havia terminado empatado por 0 a 0, a disputa foi para os pênaltis, e o Papão perdeu por 5 a 3, dando adeus ao sonho do acesso à Série B, que só viria em 2023.

Ao todo, com a camisa alvirrubra, o zagueiro disputou mais de quatro temporadas e fez 160 jogos, marcou sete gols e deu duas assistências. Aos 31 anos, o jogador tem bastante experiência no futebol brasileiro, com passagens pelo Atlético-GO, Bangu-RJ, CSA-SE, Auto Esporte, além do Náutico e Vitória.

Com toda a experiência em competições nacionais, o defensor chega como uma opção importante para o setor defensivo do Remo, que falhou em alguns momentos. O jogador pode ser regularizado ainda esta semana para estrear contra o América-MG no domingo (13).