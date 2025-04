Remo confirma lesão e Jaderson desfalca time contra América-MG

O Remo voltou de São Paulo (SP) com um ponto na bagagem após o empate em 1 a 1 com a Ferroviária-SP, na estreia da Série B do Campeonato Brasileiro. No entanto, a equipe azulina terá um desfalque importante para o próximo compromisso, contra o América-MG, neste domingo (13), às 16h, no Mangueirão, em Belém. O volante Jaderson está lesionado e não estará à disposição do técnico Daniel Paulista.

O jogador, uma das principais referências do time, deixou o campo com dores na coxa após uma disputa de bola e queda fora das quatro linhas. Jaderson iniciou o tratamento ainda na Arena Fonte Luminosa. O jogador passou por exames após o retorno da delegação a Belém, que confirmaram uma lesão no bíceps femoral direito de grau 1. O atleta deve ficar de 10 a 15 dias em tratamento.

Nas redes sociais, o volante publicou vídeos mostrando o tratamento na coxa, além de emojis que indicam frustração e preocupação. A ausência de Jaderson representa uma perda significativa para o time, já que ele é uma peça-chave no esquema, atuando tanto na marcação quanto no apoio ofensivo pela esquerda.

No clube desde o ano passado, Jaderson foi fundamental na campanha que garantiu o acesso à Série B. Em 2025, segue como titular absoluto, com 14 partidas disputadas e dois gols marcados na temporada.