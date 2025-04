Lateral que subiu com o Remo à Série B de 2025 se aposenta do futebol

O lateral-esquerdo Hélder Santos, de 36 anos, anunciou sua aposentadoria no futebol em entrevista coletiva nesta terça-feira. O jogador, integrante do elenco remista de 2024 que ascendeu à Série B, foi anunciado este ano como um dos reforços do Ituano para a Série A2 do Paulista.

Hélder agradeceu o clube pela oportunidade de encerrar sua trajetória de maneira honrosa e explicou que o motivo principal para a aposentadoria são as dores no quadril, que o atleta vem suportando ao lingo dos últimos dois anos.

"Com o meu coração cheio de gratidão, muito grato a Deus também, venho comunicar que hoje não sou mais atleta profissional de futebol. É uma decisão que eu já venho carregando comigo há uns dois anos e chegou o momento, até pela idade também. O Ituano está me dando a oportunidade de ter uma despedida digna, sou muito grato ao clube", disse ele.

Helder Santos foi contratado pelo Clube do Remo em 2024 como reforço para a Série C, disputando apenas seis jogos. Ao fim do campeonato, ficou livre no mercado e acabou contratado pelo Ituano, onde disputou suas últimas 11 partidas na carreira. No total, Helder disputou 388 jogos ao longo da carreira e marcou 11 gols, atuando por times como Figueirense, Ceará, Red Bull, Vila Nova, Criciúma, entre outros.