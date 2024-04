Em 2021, novo contratado do Remo foi eleito melhor lateral-esquerdo da Série C; veja mais

O Clube do Remo segue apresentando reforços para a Série C do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira (19), o elenco recebeu oficialmente a apresentação do lateral-esquerdo Hélder Santos, que vem do Guarani para reforçar o Leão Azul na competição que se inicia neste sábado (20), contra o Volta Redonda, no Baenão. Helder é mineiro e nasceu na mesma cidade do Rei do futebol, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Com 35 anos, Helder Santos pode ser uma aposta para o Clube do Remo, dada a idade avançada para uma posição que exige bastante preparo físico. No entanto, a experiência do atleta foi o fator decisivo para a vinda, além da passagem recente em clubes de médio porte que estão em divisões acima da empreitada que ele irá disputar pela segunda vez.

"Se Deus quiser vamos ter muito sucesso nessa Série C. Sou mineiro de Três Corações, 35 anos, uma longa trajetória no futebol, sendo os últimos Juventude, Criciúma e Guarani. Nos clubes em que passei eu pude representar bem e ter destaque, e no Remo, se Deus quiser, também vamos ter sucesso na temporada", afirma o jogador, que guarda uma boa recordação da experiência anterior na Terceirona.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Remo: Gustavo Morínigo avalia 45 dias de trabalho, Belém, críticas e pressão sobre Ribamar e Ronald]]

"Eu disputei uma série C em 2021 pelo Criciúma. Tivemos muito sucesso nessa temporada, garantindo o acesso. Puxando a sardinha pro meu lado, eu fui eleito o melhor lateral esquerdo da competição. Apesar disso, a gente vê como o futebol tá tão difícil. A série C sempre foi muito competitiva e agora não será diferente", avisa o atleta, que já está inscrito no BID e agora aguarda a movimentação do técnico Gustavo Morínigo para fazer sua estreia na competição nacional.

"Meu último jogo foi no campeonato paulista, na última rodada. Vim treinando normalmente, estava no time titular do Guarani. Minha vinda para cá foi uma opção minha. A série C começa agora e eu estou pronto. Falta apenas documentação. Agora, fiz apenas um treino. Preciso respeitar os companheiros, mas estou aqui para ajudar o time a conquistar o acesso", acrescenta, deixando claro que a exigência física, mesmo na idade avançada, dependerá do adversário. "Conforme a dinâmica de jogo. Tem jogo que a gente vai precisar atacar mais. Outras vezes teremos que defender mais. Então isso pode variar muito em uma partida."