Final da Copa Verde pode não ter transmissão oficial, diz executivo do Paysandu

A partida da grande final da Copa Verde entre Paysandu e Goiás, que acontece nesta quarta-feira (9), às 20h, no estádio Mangueirão, pode não ter transmissão oficial. O executivo do Papão, Felipe Albuquerque, informou ao Núcleo de Esportes de O Liberal, que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não respondeu à solicitação dos clubes para transmitir a partida.

“Os clubes em conjunto, Paysandu e Goiás, protocolaram pedido de transmissão junto à CBF, mas ainda não tivemos resposta”, disse Felipe Albuquerque.

Na manhã desta quarta-feira (9), o Goiás também emitiu uma nota no Instagram detalhando a situação para os torcedores. A publicação esclareceu que o clube reforçou suas tentativas de transmitir as partidas da Copa Verde, mas destacou a ausência de autorização para a transmissão da final contra o Paysandu.

"Foram enviados ofícios à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) solicitando a autorização necessária para que as transmissões pudessem ser realizadas de forma legal e segura. No entanto, ao longo da competição, não obtivemos autorização que permitisse a realização das transmissões", diz trecho da publicação.

Até o momento, nenhuma das 28 partidas da Copa Verde foi transmitida oficialmente, pois a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), detentora dos direitos de transmissão, não permitiu que os clubes negociassem acordos com emissoras de TV ou plataformas digitais para exibir o torneio. Com a falta de exibição dos jogos em um canal oficial, uma das alternativas encontradas pelos torcedores foi a transmissão ao vivo dos duelos por meio de canais não autorizados e feitos com o celular.

Com isso, as transmissões dos jogos têm sido feitas por meio de narração via rádio e Lance a Lance na internet. Há algumas edições, a Copa Verde vem sofrendo com a falta de prestígio e atenção por parte da própria CBF em relação à organização. Alguns clubes já chegaram a desistir do torneio por conta da falta de atrativos da disputa.

Transmissão

Paysandu e Goiás disputam o primeiro jogo da final da Copa Verde 2025 na noite desta quarta-feira (9), às 20h, no estádio Mangueirão, em Belém. A partida terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com e narração na Rádio Liberal+.