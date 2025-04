Flamengo? Palmeiras? Vasco? Veja quais times o Paysandu pode enfrentar na 3ª fase da Copa do Brasil

O Paysandu irá conhecer seu adversário na terceira fase da Copa do Brasil nesta quarta-feira (9), a partir das 15h. O Papão é o único representante do norte na competição, está no Pote 2 e pode enfrentar gigantes do futebol brasileiro como Flamengo-RJ, São Paulo-SP, Vasco-RJ, Botafogo-RJ, Palmeiras-SP, Corinthians-SP e Atlético-MG, que integram o Pote 1.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a data e o horário do sorteio dos confrontos, que definirá os 16 jogos, além dos mandos de campo das partidas, disputadas no sistema de ida e volta. O sorteamento será realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro, e contará com a presença de 32 equipes, divididas em dois potes de acordo com o Ranking Nacional de Clubes (RNC).

Os jogos da terceira fase estão previstos para os dias 30 de abril (ida) e 21 de maio (volta). A participação nesta etapa garante uma premiação de R$ 2.315.250 para cada equipe, e caso avancem para as oitavas de final, o valor aumenta para R$ 3.638.250

Pote 1

Flamengo

São Paulo

Palmeiras

Corinthians

Atlético-MG

Fluminense

Botafogo

Fortaleza

Grêmio

Bahia

Internacional

Bragantino

Vasco

Santos

Cruzeiro

Athletico-PR



Pote 2

Ceará

Criciúma

CRB

Operário-PR

Botafogo-PB

Brusque

Novorizontino

Paysandu

Náutico

Aparecidense

Retrô

Maringá

Maracanã

Capital-DF

CSA

Vila Nova