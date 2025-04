Giovanni projeta titularidade e destaca força do Paysandu para a final da Copa Verde contra o Goiás

O Paysandu entra em campo nesta quarta-feira (9) com um objetivo claro: abrir vantagem no primeiro jogo da final da Copa Verde contra o Goiás. A partida será disputada no Estádio Mangueirão, em Belém, com a volta marcada para o dia 23, em solo goiano. Dono da melhor campanha da competição e maior campeão do torneio, o Papão busca mais um título para a sua história.

Uma das peças do elenco bicolor que mira um papel ainda mais protagonista nesta decisão é o meia Giovanni. Com 14 jogos, dois gols e uma assistência, o jogador vive a expectativa de conquistar a titularidade em um momento crucial da temporada, sobretudo após o bom desempenho na derrota para o Athletico-PR, na estreia da Série B.

“Venho trabalhando muito forte, respeitando os meus companheiros. Agora, não tenha dúvida de que quero ser titular. Acho que aos poucos vai acontecer. É muito difícil mudar um jogo em 10, 15 minutos. Eu entro e tento dar minhas assistências. Tenho trabalhado para isso e sei que no momento certo a titularidade vai chegar”, afirmou o atleta.

Giovanni também ressaltou a importância do confronto diante do Goiás e reforçou a confiança no elenco alviceleste. “Focar nessa decisão que teremos na quarta-feira, fazer por merecer tudo o que fizemos nesta competição. Somos os maiores campeões da Copa Verde. O pensamento é positivo para conseguir uma grande vitória”, destacou. Apesar da maratona de jogos, o meia acredita que o grupo está preparado física e mentalmente para encarar os desafios da parte mais importante da temporada.

“Temos uma comissão técnica muito competente. O cansaço é normal por essa maratona de jogos. No entanto, estamos equilibrados, todo mundo está. Temos que passar por cima desses desafios. É até bom não ter muito tempo. Isso significa que estamos indo bem em todas as competições que jogamos. Mentalmente também temos que passar por tudo isso, porque o nosso objetivo é a final e o título.”

O adversário, segundo Giovanni, é respeitado, mas o Paysandu também tem suas armas. “A gente vai jogar contra uma grande equipe, que é o Goiás, mas também temos nossas qualidades. Temos nossa maneira de jogar, muita convicção. Pode ver nossos jogos. Nossa equipe está bem e vai focar nas coisas boas e enfatizar a vitória", conclui o atleta, que espera casa cheia no primeiro duelo valendo o pentacampeonato.