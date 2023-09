Empresária exporta inovação do Beach Tennis de Belém para São Paulo; confira

A empresária Marina Fampa, figura proeminente no mundo do marketing esportivo e fundadora da Conecta, está atualmente mergulhada em uma busca por inovação e conhecimento no cenário esportivo global, exemplificando as características essenciais do jornalismo, como a objetividade e a imparcialidade. Sua mais recente incursão aprofundada nesse universo a levou de Belém a São Paulo, onde participou do evento "Moveer BT," que promete revolucionar o panorama dos eventos esportivos.

Marina não foi apenas uma mera espectadora nesse encontro; pelo contrário, demonstrou sua determinação em absorver todo o potencial inovador da cidade de São Paulo para aplicá-lo posteriormente em Belém. O evento, composto por oito quadras em pleno funcionamento, conquistou reconhecimento internacional ao atrair os principais expoentes do Beach Tennis mundial, bem como especialistas em eventos esportivos de todas as regiões do Brasil. Trata-se de uma plataforma que fomenta a troca de experiências e a busca incessante por soluções inovadoras visando elevar o padrão dos eventos esportivos.

Marina Fampa, conhecida por sua visão arrojada no campo do marketing esportivo, enxergou nessa oportunidade única a chance de catalisar o crescimento dos eventos esportivos em Belém. Segundo suas palavras, "Acreditamos que a inovação é o combustível para o crescimento e o sucesso. Participar do Moveer BT não é apenas uma honra, é uma estratégia para trazer o que há de mais atual para a nossa região."

A Conecta, sob a liderança de Marina, tem se destacado por unir marcas e pessoas através da organização de eventos esportivos memoráveis em Belém. Agora, após essa imersão no ambiente dinâmico do Moveer BT, a empresa se mostra pronta para ampliar seus horizontes e elevar ainda mais o nível dos serviços que oferece.

"Nós estamos abertos a parcerias e colaborações que nos permitam proporcionar experiências esportivas únicas em Belém. Acreditamos que essa jornada em São Paulo abrirá portas para oportunidades incríveis e parcerias de sucesso," enfatiza Marina.

A participação de Marina Fampa no Moveer BT é uma demonstração concreta do compromisso inabalável da Conecta em proporcionar experiências esportivas de alto nível para a região norte do Brasil. Sua incessante busca por inovação e conhecimento tem o potencial de transformar o cenário esportivo em Belém, atraindo não somente atletas, mas também empresas que desejam alinhar-se a essa visão inovadora.

Empresas interessadas em participar dessa jornada de inovação e estabelecer parcerias podem entrar em contato com a Conecta e Marina Fampa pelo Instagram @Mf_conecta. Juntos, estão prontos para elevar Belém a um novo patamar no universo dos eventos esportivos.