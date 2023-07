Verão: Beach Tennis se consolida entre os esportes preferidos do público feminino

O beach tennis é um esporte praticado nas areias e nasceu da mistura do tênis tradicional, vôlei de praia e badminton. Essa junção incomum para os padrões esportivos tradicionais vem se tornando febre por todo país, desde a sua chegada, em meados de 2008, especificamente no Rio de Janeiro e de lá invadiu as arenas do país, incluindo o Pará, que vê disparar o número de adeptos, principalmente no verão.

E se hoje o "bt" é querido e procurado, esse sucesso se deve em parte ao público feminino, que tem tido cada vez mais presença dentro e fora das arenas. Hoje a mulherada não só pratica em peso, como também produz e coordena eventos esportivos, que reúnem dezenas de atletas, entre profissionais, amadores, homens e mulheres. Um exemplo vem da administradora Marcelle Ribeiro, que há alguns anos pratica, transmite e organiza eventos de beach tennis.

A história dela com o esporte, como muitas, começou com uma espécie de "fuga" para resolver questões de ordem emocional. E deu tão certo, que rápido, além de praticar, Marcelle estava organizando torneios e assim tem se mantido. "Eu entrei no bt como um refúgio, e no esporte fiz várias amizades. A partir daí, sempre semanalmente marcamos esse encontro. Com o tempo o negócio começou a ficar mais sério e decidi criar uma página em rede social e montar o Égua do Beach Tennis. Comecei somente com 100 seguidores e hoje temos mais de 4.500 seguidores reais", explica.

Hoje, além de divulgar, Marcelle também coordena e transmite jogos de beach tennis. "Nossas transmissões são feitas por um plataforma de streaming, onde além da filmagem, temos a narração dos jogos. O Égua do Beach Tennis quando fecha contrato, disponibiliza dentro de seu pacote tanto a transmissão, quanto toda a administração dos torneios". Este ano, Marcelle coordena o circuito que leva o mesmo nome, em Salinas, e conta com a presença de dezenas de atletas durante o veraneio paraense.

Marcelle é uma grande entusiasta do beach tennis. (Circuito Égua do Beach Tennis - Edição Salinas)

Para ela, o cenário feminino do esporte é outra grande conquista. "Hoje é um grande destaque, pela força de vontade, pela superação em quadra. O beach tennis é um esporte muito democrático e agregador, jogam todos, desde a criança, até o idoso. E apesar disso, acreditamos que o esporte é bem nivelado, tanto na quantidade de homens e mulheres, quanto na qualidade dos praticantes", conclui.

Este ano, o circuito realizado em Salinópolis vem reunindo praticantes de várias localidades e do próprio município, que durante as férias de julho recebe milhares de veranistas, que agora contam com uma opção esportiva indicada para todas as idades, como frisa a enfermeira Larissa Santa Brígida, que há sete meses pratica o beach tennis e já não consegue imaginar a rotina semanal sem uma ou outra partida.

"A sensação de alegria é única, pois venho do esporte e ele me trouxe a maior sensação de felicidade que já senti ao praticar uma atividade. O beach tennis nos força a ter um envolvimento completo do corpo, espírito e psicológico. Além disso, não há contraindicações. Todos nós podemos superar barreiras e para isso é importante acreditar no nosso potencial. Esse esporte, além de interessante, pode ser jogado por qualquer pessoa de qualquer idade. Esse é o diferencial do beach tênnis", revela.

Larissa e Nayara se identifiicam totalmente com o esporte. (Circuito Égua do Beach Tennis - Edição Salinas)

Larissa tem uma companheira de jogos que também nutre uma relação carinhosa com o esporte. Nayara Teixeira é adepta e começou um pouco antes, cerca de 10 meses atrás. Hoje, a dupla tem feito sucesso nas arenas do Sal. "Na verdade, começamos (com amigos) a jogar em uma quadra privada, nem tínhamos raquetes. Usávamos umas de madeira mesmo. Mas ficamos curiosos pelo esporte. O beach tennis é um esporte inclusivo, vejo que toda a família consegue praticar juntos, pessoas que qualquer idade, e é surpreendente a desenvoltura", complementa.

Além de fazer bem para a saúde, o beach tennis conquistou espaços importantes no cenário esportivo, porque vai muito além da questão física. É um esporte democrático, que encanta homens, mulheres e crianças. "Acredito que o beach tennis veio com tudo e veio pra ficar. Tanto que está crescendo muito rápido e as mulheres gostam, pelo fato de queimar calorias, desenvolver os movimentos corporais e unir a diversão com esporte entre amigos", encerra.